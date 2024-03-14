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Генетик рассказала, есть ли у Путина шансы прожить 100 лет

Генетик Елена Пидгорная считает, что "плохие дела" российского диктатора Владимира Путина дают ему вдохновение и шансы прожить долгую жизнь.

сегодня, 14:45
Автор:
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Slava Kot
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Президенту России Владимиру Путину в прошлом году исполнилось 72 года. В СМИ постоянно появляются сообщения о болезнях российского диктатора и возможности его скорой смерти. Кандидат биологических наук и генетик Елена Пидгорна рассказала о шансах Путина прожить до 100 лет.

Генетик рассказала, есть ли у Путина шансы прожить 100 лет

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Большинство родственников Владимира Путина долгожители и прожили более 80 лет. В частности, это касается его родителей: мать умерла в 87, а отец – в 88 лет. Дед российского диктатора прожил до 86 лет, а недавно скончавшийся двоюродный брат до 91 года.

Несмотря на то, что самому Путину 72 года кандидат биологических наук Елена Подгорная в интервью "Телеграфу" указывает, что генов долголетия существует несколько сотен и они не так легко передаются.

"Долголетие не наследуется прямо, как цвет глаз или волос. За долголетие отвечает более 200 генов в нашем организме", — говорит генетик.

По ее словам, на продолжительность жизни влияет окружающая среда, питание и образ жизни. Лишь после 65-70 лет можно рассчитывать на генетику.

Подгорная добавляет, что существует много исследований, которые показывают, что оптимисты и люди с положительным мышлением живут дольше пессимистов. Генетик объясняет, что диктаторы, подобно Путину, могут вдохновляться своими делами и преступлениями, что помогает им чувствовать себя лучше, а соответственно и жить дольше.

"Позитивный настрой для каждого человека имеет свое определение. Если мы чувствуем себя жизнерадостными, делая добро и живя в мире с миром, отбросы могут искренне радоваться и сохранять оптимизм, совершая преступления против человечества", — говорит Елена Подгорная и добавляет, что таких людей как Путин на Земле держат "плохие дела".

По словам генетика, люди могут прожить без трансплантаций до 100 лет, а благодаря современным возможностям еще дольше. Подгорная указывает, что Путин все равно умрет, однако за свои дополнительные годы жизни он может совершить много бед, поэтому украинцам нужно рассчитывать на собственные силы, а не на другие факторы.

"Судя по всему, в вопросе продолжительности жизни Путина украинцам следует надеяться не на генетику и болезни, а исключительно на собственные силы" — заключает Подгорная.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты в области нейробиологии и человеческого поведения рассказали, может ли президент РФ Владимир Путин быть психопатом.

Также "Комментарии" писали, что старейшей женщине мира исполнилось 117 лет. Она рассказала, в чем ее секрет долголетия.



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Источник: https://health.telegraf.com.ua/ukr/zdorove/2024-03-14/5839952-e-nadiya-na-zovnishni-faktori-genetik-vidpovila-chi-mozhe-putin-dozhiti-do-100-rokiv#
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