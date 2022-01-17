logo

BTC/USD

42644.44

ETH/USD

3249.66

LTC/USD

151.33

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Генеральный директор Pfizer сообщил, когда люди смогут вернуться к "обычной жизни"
commentss НОВОСТИ Все новости

Генеральный директор Pfizer сообщил, когда люди смогут вернуться к "обычной жизни"

Глава Pfizer видит возвращение к «обычной жизни» весной

сегодня, 17:28
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Альберт Бурла, генеральный директор Pfizer, сказал в интервью, опубликованном в воскресенье, 16 января, что он верит, что весной после двух лет борьбы с пандемией COVID-19 состоится "возвращение к нормальной жизни". Об этом сообщает Fox News.

Генеральный директор Pfizer сообщил, когда люди смогут вернуться к "обычной жизни"

Вакцина Pfizer – фото из открытых источников

Об этом Бурла сказал французской газете Le Figaro, сообщает Financial Times. Директор Pfizer считает объем тестирования, вакцинации и новые методы лечения ключевыми факторами, которые приведут к окончательному выходу мира из пандемии COVID-19, унесшей жизни 850 000 человек только в США.

Противовирусные препараты от COVID-19 рассматриваются как следующий шаг в борьбе с вирусом. Вакцины помогли предотвратить смерть во время недавней волны инфекций, но критики утверждают, что они мало сделали для замедления распространения болезни из-за возможности передачи омикронного варианта.

В прошлом месяце регуляторы здравоохранения США позволили Paxlovid лечить ранние инфекции COVID-19. Благодаря препарату отмечается почти 90-процентное снижение количества госпитализации и смертности среди пациентов, наиболее подверженных тяжелому заболеванию.

Как сообщали ранее "Комментарии", компания "Pfizer" активно работает над тем, чтобы в ближайшее время была официально зарегистрирована новая вакцина, которая сможет противостоять новому штамму "Омикрон". По предварительным оценкам, ученым и медикам еще нужно чуть больше месяца для того, чтобы выйти на финишную прямую в разработке вакцины. Если все пойдет по плану, то в марте такая вакцина появится во многих странах. Несмотря на то, что официально выпуск такой вакцины намечен на март 2022 года, уже сейчас компания занимается разработкой и выпуском первой партии.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxbusiness.com/economy/covid-19-pfizer-head-sees-a-return-to-normal-life-in-the-spring
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!