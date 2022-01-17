Генеральный директор Pfizer сообщил, когда люди смогут вернуться к "обычной жизни"

Альберт Бурла, генеральный директор Pfizer, сказал в интервью, опубликованном в воскресенье, 16 января, что он верит, что весной после двух лет борьбы с пандемией COVID-19 состоится "возвращение к нормальной жизни". Об этом сообщает Fox News.

Вакцина Pfizer – фото из открытых источников

Об этом Бурла сказал французской газете Le Figaro, сообщает Financial Times. Директор Pfizer считает объем тестирования, вакцинации и новые методы лечения ключевыми факторами, которые приведут к окончательному выходу мира из пандемии COVID-19, унесшей жизни 850 000 человек только в США.

Противовирусные препараты от COVID-19 рассматриваются как следующий шаг в борьбе с вирусом. Вакцины помогли предотвратить смерть во время недавней волны инфекций, но критики утверждают, что они мало сделали для замедления распространения болезни из-за возможности передачи омикронного варианта.

В прошлом месяце регуляторы здравоохранения США позволили Paxlovid лечить ранние инфекции COVID-19. Благодаря препарату отмечается почти 90-процентное снижение количества госпитализации и смертности среди пациентов, наиболее подверженных тяжелому заболеванию.

Как сообщали ранее "Комментарии", компания "Pfizer" активно работает над тем, чтобы в ближайшее время была официально зарегистрирована новая вакцина, которая сможет противостоять новому штамму "Омикрон". По предварительным оценкам, ученым и медикам еще нужно чуть больше месяца для того, чтобы выйти на финишную прямую в разработке вакцины. Если все пойдет по плану, то в марте такая вакцина появится во многих странах. Несмотря на то, что официально выпуск такой вакцины намечен на март 2022 года, уже сейчас компания занимается разработкой и выпуском первой партии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!