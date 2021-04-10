Филлипинский ученый решил создать вакцину от коронавируса, которую можно будет растворить в вине или пиве

BTC/USD
60475.18
ETH/USD
2165.72
LTC/USD
236.07
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Филлипинский исследователь, который занимается молекулярной биологией, Никанор
Аустриако работает над созданием новой вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, которую можно
растворить в пиве, вине, воде, молоке и любой другой жидкости. Об этом пишет ABS-CBN
News.
Вакцина от коронавируса, которую можно растворить в вине или пиве
Основой для вакцины должны стать дрожжи Saccharomyces boulardii, которые
применяют в качестве пробиотиков. Ученый акцентирует внимание на том, что его
целью является разработка двух версий
препарата, одна из которых должна будет бороться с исходным штаммом, а другая –
с южноафриканским и бразильским штаммом.
Ученые генетически модифицировали дрожжи, чтобы они синтезировали в
организме человека спайковый белок и создавали иммунный ответ на коронавирус. Вакцина
уже проходит испытания, которые и покажут ее эффективность.
Напомним, за год пандемии Илон Маск мало комментировал ситуацию с COVID-19 в мире, хотя утверждал, что тоже перенес коронавирус. Однако особой тревоги насчет болезни изобретатель не высказывал, а однажды даже назвал коронавирус одним из видов обычной простуды и не видел смысла в панике. Однако в этот раз миллионер рассказал, что поддерживает идею прививок от коронавируса. По его словам, научные результаты говорят сами за себя, поэтому вакцинироваться против болезни следует в обязательном порядке. Также Маск отметил, что случаи негативной реакции на компоненты вакцины иногда регистрируются, но с аллергией можно справиться с помощью специальных лекарств. Одно из них — EpiPen — он даже вспомнил в своем твите.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости