Филлипинский ученый решил создать вакцину от коронавируса, которую можно будет растворить в вине или пиве

Филлипинский исследователь, который занимается молекулярной биологией, Никанор Аустриако работает над созданием новой вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, которую можно растворить в пиве, вине, воде, молоке и любой другой жидкости. Об этом пишет ABS-CBN News.



Вакцина от коронавируса, которую можно растворить в вине или пиве

Основой для вакцины должны стать дрожжи Saccharomyces boulardii, которые применяют в качестве пробиотиков. Ученый акцентирует внимание на том, что его целью является разработка двух версий препарата, одна из которых должна будет бороться с исходным штаммом, а другая – с южноафриканским и бразильским штаммом.

Ученые генетически модифицировали дрожжи, чтобы они синтезировали в организме человека спайковый белок и создавали иммунный ответ на коронавирус. Вакцина уже проходит испытания, которые и покажут ее эффективность.

Напомним, за год пандемии Илон Маск мало комментировал ситуацию с COVID-19 в мире, хотя утверждал, что тоже перенес коронавирус. Однако особой тревоги насчет болезни изобретатель не высказывал, а однажды даже назвал коронавирус одним из видов обычной простуды и не видел смысла в панике. Однако в этот раз миллионер рассказал, что поддерживает идею прививок от коронавируса. По его словам, научные результаты говорят сами за себя, поэтому вакцинироваться против болезни следует в обязательном порядке. Также Маск отметил, что случаи негативной реакции на компоненты вакцины иногда регистрируются, но с аллергией можно справиться с помощью специальных лекарств. Одно из них — EpiPen — он даже вспомнил в своем твите.

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