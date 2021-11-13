Это скандал, который нужно прекратить: гендиректор ВОЗ о бустерных дозах вакцины

Тедрос Гебреис, генеральный директор ВОЗ, обратил внимание на неравномерное распределение вакцин в мире. Об этом он сказал на брифинге для СМИ 12 ноября 2021 г.

Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ, на брифинге 12.11.21 – скрин видео Youtube

Развитые страны, сказал глава всемирной организации, начали вводить своим гражданам бустерные дозы, а также вакцинировать детей. Они имеют самые высокие показатели защиты от COVID-19, но важно другое:

"Дело не только в том, сколько людей вакцинировано, а в том, кто вакцинирован".

Между тем, в мире полно людей, которые все еще ждут свою первую дозу вакцины. Среди них – медики, люди постарше и люди с ослабленным иммунитетом. Они проживают в странах с низким уровнем дохода, которые записаны в очередь, чтобы получить ампулы для защиты от коронавируса. Между тем, богатые страны имеют избыток вакцин и даже делают запасы. Д-р Тедрос акцентирует:

"Каждый день во всем мире вводится в шесть раз больше бустеров, чем первичных доз в странах с низким уровнем дохода. Это скандал, который нужно прекратить сейчас".

Развивающиеся страны получают бесплатные партии вакцин по глобальной инициативе COVAX. Благодаря этому 144 страны получили 500 млн. доз. Однако нужно еще 550 млн доз – в этом случае будет защищено 40% населения планеты, и это замедлит движение пандемии.

В настоящее время фиксируется рост числа новых случаев в Европе. В этой части света сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, некоторые страны имеют самый высокий показатель вакцинации, вводят бустерную дозу и вакцинируя детей. С другой стороны, есть страны – в частности, из Восточной Европы – у которых низкий уровень вакцинации. Однако, независимо от этого, на прошлой неделе по всей Европе зафиксировано 2 млн заражений COVID-19 – самый высокий показатель за весь период пандемии. Относительно этой ситуации, а также и для других частей света, гендиректор ВОЗ отметил:

"Вакцины снижают риск госпитализации, тяжелых заболеваний и смерти. Но они не полностью предотвращают передачу. Мы продолжаем рекомендовать индивидуальное и пропорциональное использование тестирования, масок, физического дистанцирования, мер по предотвращению скопления людей, улучшению вентиляции и т.д. И сделать прививку, когда будет твоя очередь".

Более подробно о ситуации с коронавирусным заболеванием в Европе можно узнать из статьи издания "Комментарии" по ссылке .





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