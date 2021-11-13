Это скандал, который нужно прекратить: гендиректор ВОЗ о бустерных дозах вакцины

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Елена Бурдейная
Тедрос Гебреис, генеральный директор ВОЗ, обратил внимание на неравномерное распределение вакцин в мире. Об этом он сказал на брифинге для СМИ 12 ноября 2021 г.
Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ, на брифинге 12.11.21 – скрин видео Youtube
Развитые страны, сказал глава всемирной организации, начали вводить своим гражданам бустерные дозы, а также вакцинировать детей. Они имеют самые высокие показатели защиты от COVID-19, но важно другое:
Между тем, в мире полно людей, которые все еще ждут свою первую дозу вакцины. Среди них – медики, люди постарше и люди с ослабленным иммунитетом. Они проживают в странах с низким уровнем дохода, которые записаны в очередь, чтобы получить ампулы для защиты от коронавируса. Между тем, богатые страны имеют избыток вакцин и даже делают запасы. Д-р Тедрос акцентирует:
Развивающиеся страны получают бесплатные партии вакцин по глобальной инициативе COVAX. Благодаря этому 144 страны получили 500 млн. доз. Однако нужно еще 550 млн доз – в этом случае будет защищено 40% населения планеты, и это замедлит движение пандемии.
В настоящее время фиксируется рост числа новых случаев в Европе. В этой части света сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, некоторые страны имеют самый высокий показатель вакцинации, вводят бустерную дозу и вакцинируя детей. С другой стороны, есть страны – в частности, из Восточной Европы – у которых низкий уровень вакцинации. Однако, независимо от этого, на прошлой неделе по всей Европе зафиксировано 2 млн заражений COVID-19 – самый высокий показатель за весь период пандемии. Относительно этой ситуации, а также и для других частей света, гендиректор ВОЗ отметил:
"Вакцины снижают риск госпитализации, тяжелых заболеваний и смерти. Но они не полностью предотвращают передачу.
Мы продолжаем рекомендовать индивидуальное и пропорциональное использование тестирования, масок, физического дистанцирования, мер по предотвращению скопления людей, улучшению вентиляции и т.д. И сделать прививку, когда будет твоя очередь".
Более подробно о ситуации с коронавирусным заболеванием в Европе можно узнать из статьи издания "Комментарии" по ссылке .
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