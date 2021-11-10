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Ситуация в Европе по COVID-19: полугодовой рост заболеваемости и разные штаммы - информация ВОЗ

В еженедельных итогах о пандемии коронавируса – анализ данных в мире и по отдельным регионам

сегодня, 12:29
Автор:

Елена Бурдейная
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ВОЗ опубликовала выводы о распространении COVID-19 в мире. В Европе ситуация не улучшается, отмечено в официальном отчете.

Ситуация в Европе по COVID-19: полугодовой рост заболеваемости и разные штаммы - информация ВОЗ

Данные ВОЗ по заболеваемости COVID-19 в Европе - скрин отчета

В первые семь дней ноября в мире обнаружили более трех миллионов новых случаев. Из них почти 2 млн – вклад европейских стран: в Европе – семипроцентный рост по сравнению с последней неделей октября. Между тем в большинстве регионов мира пандемия идет на убыль: в Юго-Восточной Азии количество заражений уменьшилось на рекордные на 13%. Европа лидирует и по увеличению смертности на 10% – от COVID-19 умерло 26 тыс. человек.

Среди топ-10 стран, где отмечено больше всего новых случаев с 1 по 7 ноября – шесть европейских стран. В списке: Россия – 280 тыс., Великобритания – 236 тыс., Германия – 186 тыс., Украина – 152 тыс., Польша – 90 тыс., Нидерланды – 73 тыс. Из 61 страны Европы более трети (26) сообщили об ухудшении ситуации.

В пятерке стран с высокой смертностью – три европейских: в России умерло 8278 человек (5,7 человек на 100 тыс. населения), в Украине – 4355 человек (10 человек на 100 тыс.), в Румынии – 3158 человек (16 ,3 человека на 100 тыс.). Украина – рекордсмен по приросту смертности в Европе – 13%.

Кроме мониторинга новых случаев и смертности ВОЗ анализирует, какие штаммы распространены в разных регионах мира. В систему GISAID – базу данных геномов вируса – было загружено почти миллион образцов, собранных за последние 60 дней. Оказалось, что наиболее распространен штамм Delta (99,6%). Именно он является причиной заболеваемости в США, России и всей Европе (кроме Украины). В Великобритании и Румынии курсируют все четыре штамма: Alpha, Beta, Gamma, Delta, в России – три: Alpha, Beta, Delta. Относительно Украины указано, что предоставлено слишком мало официальных данных, чтобы утверждать о преобладании определенного генома. Согласно официальным данным здесь курсирует штамм Alpha, данные по Beta и Delta – неофициальные и будут уточняться.

О том, как Великобритании решили действовать по распространению коронавирусного заболевания среди врачей, издание "Комментарии" публиковало соответствующий материал ранее.


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Источник: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---9-november-2021
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