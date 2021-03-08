По состоянию на 8 марта девять областей превысили норму госпитализации пациентов с коронавирусным заболеванием, которая влияет на условия адаптивного карантина в стране. По сравнению со вчерашним днем этот список пополнила Тернопольская область. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на сообщение Минздрава.

Еще одна область превысила норму по госпитализации пациентов с COVID - фото из открытых источников

Всего норма госпитализации, которая составляет не более 60 на 100 тысяч населения, превышена в девяти областях. Среди них четыре региона "красной зоны" — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные находятся в "оранжевой зоне" — Киев, Винницкая, Николаевская, Хмельницкая и с сегодняшнего дня Тернопольская области.

Напомним, что накануне Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что многие украинцы сейчас находятся в раздумьях: стоит ли вакцинироваться от коронавируса. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, препарат против "короны" имеет некоторые противопоказания, поэтому существует ряд лиц, кому лучше воздержаться от прививки. Во время брифинга 5 марта Ляшко рассказал, какие категории украинцев пока не должны вакцинироваться против коронавируса. Всего существует четыре основных противопоказания к препарату Covishield, который сейчас используют отечественные медики.









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