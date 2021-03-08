logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.03.2021

BTC/USD

50052.11

ETH/USD

1708.53

LTC/USD

183.52

НБУ 08.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Еще одна область превысила норму по госпитализации пациентов с COVID
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще одна область превысила норму по госпитализации пациентов с COVID

Список пополнила Тернопольская область

сегодня, 13:00
Автор:

Елизавета Черных

По состоянию на 8 марта девять областей превысили норму госпитализации пациентов с коронавирусным заболеванием, которая влияет на условия адаптивного карантина в стране. По сравнению со вчерашним днем этот список пополнила Тернопольская область. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на сообщение Минздрава. 

Еще одна область превысила норму по госпитализации пациентов с COVID

Еще одна область превысила норму по госпитализации пациентов с COVID - фото из открытых источников

Всего норма госпитализации, которая составляет не более 60 на 100 тысяч населения, превышена в девяти областях. Среди них четыре региона "красной зоны" — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные находятся в "оранжевой зоне" — Киев, Винницкая, Николаевская, Хмельницкая и с сегодняшнего дня Тернопольская области.

Напомним, что накануне Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что многие украинцы сейчас находятся в раздумьях: стоит ли вакцинироваться от коронавируса. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, препарат против "короны" имеет некоторые противопоказания, поэтому существует ряд лиц, кому лучше воздержаться от прививки. Во время брифинга 5 марта Ляшко рассказал, какие категории украинцев пока не должны вакцинироваться против коронавируса. Всего существует четыре основных противопоказания к препарату Covishield, который сейчас используют отечественные медики.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/eshche-odna-oblast-prevysila-normu-gospitalizatsii-1615193004.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ