Еще один вирус продолжает убивать людей, пока продолжается пандемя коронавируса - ВОЗ

Не менее страшное, чем коронавирус заболевание продолжает уносить человеческие жизни. Так, в прошлом, 2019 году ВОЗ зафиксировало "антирекорд" по заболеваемости корью. Число случаев заболевания увеличилось до 869 770, и стало наибольшим с 1996 года. Также с 2016 на 50 % выросла и смертность от этого заболевания. На момент 2019 года жертвами кори стали 207 500 человек.



Причиной роста заболеваемости специалисты считают отсутствие или пропуск вакцинации против заболевания.

Так, по словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, человечество в состоянии защитить детей о кори. Необходимо всего лишь максимально охватить всех и повсюду вакциной — только в этом случае удастся остановить этот смертельный вирус.

Известно, что очаги заболевания возникают, когда не имеющие иммунитета от кори люди, заражаются, а потом инфицируют не привитых или недостаточно вакцинированных людей. Для того чтобы победить инфекционное заболевание, необходимо охватить 95 % населения Земли с помощью вакцинации.



В 2022 году из-за пандемии, вызванной с COVID-19, вакцинация многих слоев населения была упущена, в результате все усилия ВОЗ по предотвращению и минимизации вспышки кори сошли на нет. По состоянию на текущий месяц более 94 миллионов человек могли пропустить очередной этап вакцинирования против кори в 26 странах.

"До коронавируса мир боролся с кризисом кори, и он никуда не делся. В то время как системы здравоохранения работают на пределе из-за пандемии COVID-19, мы не должны допускать, чтобы наша борьба с одной смертельной болезнью происходила за счет борьбы с другой. Это означает продолжения кампаний иммунизации от всех болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин", – говорит Генриетта Фор, исполнительный директор ЮНИСЕФ.

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