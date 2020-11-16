kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.11.2020

BTC/USD

16552.57

ETH/USD

459.77

LTC/USD

70.62

НБУ 16.11.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Еще один вирус продолжает убивать людей, пока продолжается пандемя коронавируса - ВОЗ
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще один вирус продолжает убивать людей, пока продолжается пандемя коронавируса - ВОЗ

Смертность от болезни выросла на 50 % с 2016 года

сегодня, 18:07
Автор:

Дмитрий Симоненко

Не менее страшное, чем коронавирус заболевание продолжает уносить человеческие жизни. Так, в прошлом, 2019 году ВОЗ зафиксировало "антирекорд" по заболеваемости корью. Число случаев заболевания увеличилось до 869 770, и стало наибольшим с 1996 года. Также с 2016 на 50 % выросла и смертность от этого заболевания. На момент 2019 года жертвами кори стали 207 500 человек.

Еще один вирус продолжает убивать людей, пока продолжается пандемя коронавируса - ВОЗ

Причиной роста заболеваемости специалисты считают отсутствие или пропуск вакцинации против заболевания. 

Так, по словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, человечество в состоянии защитить детей о кори. Необходимо всего лишь максимально охватить всех и повсюду вакциной — только в этом случае удастся остановить этот смертельный вирус.

Известно, что очаги заболевания возникают, когда не имеющие иммунитета от кори люди, заражаются, а потом инфицируют не привитых или недостаточно вакцинированных людей. Для того чтобы победить инфекционное заболевание, необходимо охватить 95 % населения Земли с помощью вакцинации. 

В 2022 году из-за пандемии, вызванной с COVID-19, вакцинация многих слоев населения была упущена, в результате все усилия ВОЗ по предотвращению и минимизации вспышки кори сошли на нет. По состоянию на текущий месяц  более 94 миллионов человек могли пропустить очередной этап вакцинирования против кори в 26 странах. 

"До коронавируса мир боролся с кризисом кори, и он никуда не делся. В то время как системы здравоохранения работают на пределе из-за пандемии COVID-19, мы не должны допускать, чтобы наша борьба с одной смертельной болезнью происходила за счет борьбы с другой. Это означает продолжения кампаний иммунизации от всех болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин", – говорит Генриетта Фор, исполнительный директор ЮНИСЕФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Кропивницком 11-месячный ребенок умер от коронавируса



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.news-medical.net/news/20201112/Global-measles-cases-increase-to-869770-in-2019.aspx
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ