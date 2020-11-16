Еще один вирус продолжает убивать людей, пока продолжается пандемя коронавируса - ВОЗ

Язык
Coinspot 16.11.2020
BTC/USD
16552.57
ETH/USD
459.77
LTC/USD
70.62
НБУ 16.11.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
Не менее страшное, чем коронавирус заболевание продолжает уносить человеческие жизни. Так, в прошлом, 2019 году ВОЗ зафиксировало "антирекорд" по заболеваемости корью. Число случаев заболевания увеличилось до 869 770, и стало наибольшим с 1996 года. Также с 2016 на 50 % выросла и смертность от этого заболевания. На момент 2019 года жертвами кори стали 207 500 человек.
Причиной роста заболеваемости специалисты считают отсутствие или пропуск вакцинации против заболевания.
Так, по словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, человечество в состоянии защитить детей о кори. Необходимо всего лишь максимально охватить всех и повсюду вакциной — только в этом случае удастся остановить этот смертельный вирус.
Известно, что очаги заболевания возникают, когда не имеющие иммунитета от кори люди, заражаются, а потом инфицируют не привитых или недостаточно вакцинированных людей. Для того чтобы победить инфекционное заболевание, необходимо охватить 95 % населения Земли с помощью вакцинации.
В 2022 году из-за пандемии, вызванной с COVID-19, вакцинация многих слоев населения была упущена, в результате все усилия ВОЗ по предотвращению и минимизации вспышки кори сошли на нет. По состоянию на текущий месяц более 94 миллионов человек могли пропустить очередной этап вакцинирования против кори в 26 странах.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Кропивницком 11-месячный ребенок умер от коронавируса
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости