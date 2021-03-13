Еще один регион приближается к "красной" зоне – Степанов

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Ольга Чародий
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за резкого ухудшения эпидситуации с коронавирусом Львовская область может в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина, однако есть шанс этого избежать. Об этом шла речь во время брифинга главы МОЗ в пятницу, 12 марта.
Максим Степанов (фото из открытых источников)
По словам министра, в регионе заняты уже более половины
COVID-коек, из них 43% — с кислородом.
При этом он подчеркнул, что возможность избежать ужесточения карантина пока есть. По последним данным, во Львовской области зафиксировано 85 038 случаев заражения коронавирусом, из них 72 400 закончились выздоровлением и 2363 – смертью.
Напомним, в Украине пополнился список лиц, которые могут рассчитывать на получение вакцины от коронавируса вне очереди. О том, какие категории населения вошли в него, рассказал на брифинге Минздрава главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. По словам чиновника, вакцинация лиц из обновленного "внеочередного" списка может стимулировать рядовых граждан к участию в массовом прививке.Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине появился специальный калькулятор для вычисления своего места в очереди на вакцинацию. Узнать, кто создал подобный ресурс, как он работает, и найти ссылку, чтобы испытать его лично, можно в нашем материале. Спойлер — от вас калькулятор не понадобится ничего, кроме как указать свой возраст и ответить на несколько уточняющих вопросов.
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