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Еще один регион приближается к "красной" зоне – Степанов

По последним данным, во Львовской области зафиксировано 85 038 случаев заражения коронавирусом, из них 72 400 закончились выздоровлением и 2363 - смертью

сегодня, 03:16
Автор:

Ольга Чародий

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за резкого ухудшения эпидситуации с коронавирусом Львовская область может в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина, однако есть шанс этого избежать. Об этом шла речь во время брифинга главы МОЗ в пятницу, 12 марта.

Еще один регион приближается к "красной" зоне – Степанов

Максим Степанов (фото из открытых источников)

По словам министра, в регионе заняты уже более половины COVID-коек, из них 43% — с кислородом.

"Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются. То есть на сегодняшний день область уверенно движется к красному уровню епидопасности", — отметил Степанов.

При этом он подчеркнул, что возможность избежать ужесточения карантина пока есть. По последним данным, во Львовской области зафиксировано 85 038 случаев заражения коронавирусом, из них 72 400 закончились выздоровлением и 2363 – смертью.

Напомним, в Украине пополнился список лиц, которые могут рассчитывать на получение вакцины от коронавируса вне очереди. О том, какие категории населения вошли в него, рассказал на брифинге Минздрава главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. По словам чиновника, вакцинация лиц из обновленного "внеочередного" списка может стимулировать рядовых граждан к участию в массовом прививке.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине появился специальный калькулятор для вычисления своего места в очереди на вакцинацию. Узнать, кто создал подобный ресурс, как он работает, и найти ссылку, чтобы испытать его лично, можно в нашем материале. Спойлер — от вас калькулятор не понадобится ничего, кроме как указать свой возраст и ответить на несколько уточняющих вопросов.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3207250-lvivsina-nablizaetsa-do-cervonoi-zoni-stepanov.html
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