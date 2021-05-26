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Электронные больничные в Украине: как это будет работать

Как электронный больничный поможет побороть коррупцию, рассказал глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий

сегодня, 18:56
Автор:

Наталья Некрасова

В Украине с 1 июня в больницах, работающих в электронной медицинской системе, начнут действовать электронные больничные, в других медицинских учреждениях — с 1 сентября. С помощью электронных больничных планируют бороться с коррупцией, рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Электронные больничные в Украине: как это будет работать

Электронный больничный лист. Фото: itc.ua

Одна из причин внедрения электронных листков нетрудоспособности — борьба с подделками. Сейчас в Украине можно заказать в интернете поддельный больничный за 350 грн, отметил Радуцкий. По его словам, Фонд социального страхования может проверить только около 10% больничных.

За девять месяцев 2020 года в Украине приняли заявлений о выплате больничных листов на 10,7 млрд грн. Официальные убытки от подделок этих документов оценивается в 1,4 млн грн. В частности, было выявлено 984 случая необоснованной выдачи документа и оштрафованы 116 врачей.

"Врач вводит информацию в электронную базу: ФИО, пол пациента, возраст, дата рождения, место работы, сроки нетрудоспособности и причину обращения, например, заболевание или уход за ребенком, дату, должность медицинского работника. И указывает дату, когда больничный закончится", — рассказал об открытии больничного онлайн Радуцкий.

Чтобы закрыть больничный, пациенту не придется ехать в поликлинику, а продлить листок нетрудоспособности можно будет онлайн

Электронные больничные позволят быстро проверить, какой врач их выписал. Это повысит персональную ответственность медиков, считает Радуцкий. Электронный больничный упростит работу госорганов и ускорит выплату пациентам, добавил он.

Внедрить электронные больничные Министерство здравоохранения совместно с Пенсионным фондом Украины планировали еще в прошлом году. Тогда анонсировали, что е-больничные будут выдавать 700 медицинских учреждений Украины. О планах избавиться от бумажных листков нетрудоспособности заявляли в Украине с 2019 года.


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Источник: https://t.me/radutsky/745
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