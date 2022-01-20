Эксперты объяснили, поможет ли Omicron добиться коллективного иммунитета против COVID-19

Штамм Omicron, распространяющийся гораздо быстрее, чем предыдущие варианты коронавируса, вряд ли поможет странам достичь так называемого коллективного иммунитета против COVID-19, говорят ведущие эксперты по здравоохранению. Об этом сообщает Reuters.

Вакцинация – фото из открытых источников

С первых дней пандемии чиновники здравоохранения выражали надежду, что можно добиться коллективного иммунитета против COVID-19, если достаточно высокий процент населения будет вакцинирован или инфицирован вирусом.

Эти надежды потускнели, поскольку за последний год коронавирус быстро мутировал в новые варианты, что позволило ему повторно заразить людей, вакцинированных или ранее уже заразившихся COVID-19.

Некоторые чиновники здравоохранения возобновили надежду по поводу группового иммунитета после того, как Omicron появился в конце прошлого года. Они утверждают, что тот факт, что этот вариант так быстро распространяется, может способствовать созданию коллективного иммунитета среди населения.

Однако эксперты по болезням отмечают, что передаче Omicron способствует тот факт, что этот вариант даже лучше его предшественников заражает людей, которые были вакцинированы или имели предварительную инфекцию. Это добавляет доказательства того, что коронавирус будет продолжать искать способы пробить нашу иммунную защиту, сказали эксперты.

"Достичь порога, после которого передача вируса прекратится, вероятно, нереально, учитывая опыт, который мы имели во время пандемии", — сказал Reuters д-р Оливье ле Полен, эпидемиолог из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это не значит, что предыдущий иммунитет не приносит пользы. Вместо коллективного иммунитета многие эксперты, опрошенные Reuters, заявили, что есть все больше доказательств того, что вакцины и предварительное заражение помогут повысить иммунитет населения против COVID-19, что делает болезнь менее серьезной для тех, кто инфицирован, или заразился повторно.

Современные вакцины против COVID-19 были в первую очередь разработаны для предотвращения тяжелых заболеваний и смерти, а не для заражения. Но результаты клинических испытаний в конце 2020 года, которые показали, что две вакцины имели более 90% эффективность против болезни, сначала вызвали надежду на то, что вирус можно будет в значительной степени сдержать с помощью широкомасштабной вакцинации, подобно способу борьбы с корью путем прививки.

Что касается SARS-CoV-2, то два фактора взорвали эту картину, сказал Марк Липситч, эпидемиолог Гарвардской школы общественного здоровья TH Chan.

"Во-первых, иммунитет, особенно к этой инфекции, довольно быстро слабеет, по крайней мере, от вакцин, которые мы сейчас имеем", – сказал Липситч.

Во-вторых, вирус может быстро мутировать таким образом, что сможет избежать защиты от вакцинации или предыдущей инфекции, даже если иммунитет не ослаб.

"Это меняет игру, поскольку вакцинированные люди все еще заражают других людей", – сказал доктор Дэвид Уол, инфекционист из Университета Северной Каролины в Школе медицины Чапел-Хилл.

Дэвид Уол предостерег от предположения, что заражение Omicron усилит защиту, особенно от следующего штамма.

Однако надежду на коллективный иммунитет как билет обратно в нормальную жизнь трудно поколебать.

"Эти высказывания были в СМИ: "Мы достигнем коллективного иммунитета, когда 60% населения будут вакцинированы". Этого не случилось. Затем на 80%. Снова этого не произошло. Как бы ужасно это ни звучало, я думаю, что мы должны подготовиться к тому факту, что подавляющее большинство, по сути, каждый, будет подвергнуто воздействию SARS-CoV-2 ", — сказал Рейтер Франсуа Баллу, профессор биологии вычислительных систем Лондонского университетского колледжа.

Мировые эксперты в области здравоохранения ожидают, что коронавирус в конечном счете станет эндемичным, постоянно циркулируя среди населения и вызывая всплески.

Как сообщали ранее "Комментарии", Минздрав назвал симптомы штамма "Омикрон".

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