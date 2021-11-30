Эксперты из компании Pfizer обещают адаптировать свою вакцину к штамму Omicron

Американская компания Pfizer сможет адаптировать свою вакцину к новому варианту коронавируса Omicron за 100 дней. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Риге (Латвия). ЕС также планирует взять под контроль ситуацию с пропагандой и гибридными угрозами по теме пандемии.

Pfizer (фото из открытых источников)

“Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно, нам нужны правильные информационные и аналитические возможности по всему ЕС. И потому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации”, – сказала она.

В течение следующих 2-3 недель ученые собирают информацию о варианте COVID-19 Omicron, а Еврокомиссия активизирует вакцинацию и необходимые санитарные меры.

"Если опасность вируса будет доказана – Pfizer адаптирует свой препарат к новому штамму в течение 100 дней", – добавила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, фармацевтическая компания Pfizer разрешила 95 развитым странам мира производить и продавать экспериментальные таблетки против коронавируса. Об этом сообщает BBC. Разрешение предусмотрено специальным соглашением с некоммерческим фондом "Патентный пул лекарственных средств" при поддержке ООН. Он позволит сделать лечение коронавируса таблетками доступным для 53% населения мира.

В заявлении Pfizer по этому поводу говорится, что договор позволит на местах делать таблетки, чтобы "облегчить доступ к ним населения мира". Также в Pfizer объяснили, что не будут получать лицензионные платежи за продажу таблеток в странах с низким уровнем дохода, а также – в развитых странах, пока коронавирус будет оставаться проблемой в сфере чрезвычайных ситуаций, связанных с здравоохранением.

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