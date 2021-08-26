Как в Украине снизить высокую смертность и повысить низкую рождаемость

Уровень смертности, зависит от возраста, является решающим измерением здоровья населения. В Украине он существенно превышает уровень рождаемости. Эксперт Наталья Землянская — Председатель Всеукраинского профсоюза работников производства, предпринимателей и трудовых мигрантов объяснила, как в Украине можно снизить высокую смертность и повысить низкий уровень рождаемости.

Как в Украине снизить высокую смертность, скриншот с видео

По ее словам, депопуляцию по высокой смертности и низкий уровень рождаемости подтверждает Госстат. В 2020 году зафиксирована самая низкая рождаемость за последние 10 лет — 293,5 тысяч человек, в то время как смертность достигла 616,8 тысяч человек. Население Украины за 10 лет сократилось на 2,26 млн человек.

"При таких ужасных показателях нужно как можно быстрее восстановить санаторно-курортное лечение за счет соцстраха, которое было отменено в 2015 году. Статистика Министерства здравоохранения указывает, что взрослые которые оздоровились, в течение следующего года болеют в 3 раза меньше, чем те, которые не оздоровлялись. А дети, пройдя лечение или оздоровление в санаторно-курортной зоне, могут вообще без болезней пройти осенне-зимний период", — уверена Землянская.

Сложившаяся санаторно-курортная система требует государственного заказа и поддержки. Строки из Конституции о высшей ценности человека должны стать триггером для государственников для внедрения программы "Большое оздоровления", потому что по новым, современным дорогам от "Большого строительства" должны ездить здоровые, трудолюбивые и счастливые украинцы, а не только грузовики.



Ранее портал "Комментарии" информировал, почему 57-летний украинец по уровню здоровья чувствует себя как 76-летний француз . Украинцы дискриминированы, поскольку наша страна по индексу DAYLY находится на самом низком уровне среди европейских стран.

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