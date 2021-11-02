Е-больничные - сколько средств уже выплачено и какие проблемы наиболее распространены

Минздрав проанализировал процесс оформления и оплаты е-больничных. Об этом, а также о самых распространенных проблемах с ними, сообщает пресс-центр ведомства.

Е-больничные - 100% использование с 1 октября 2021 г. - иллюстративное фото из сети

В течение октября было выдано 253 тысяч электронных листков нетрудоспособности – е-больничных. Финансовые выплаты за первые пять дней возлагаются на работодателях. Остальные средства за временную нетрудоспособность платит Фонд социального страхования. С июня было оформлено 360 тыс. е-больничных, общая стоимость компенсаций составляет 641,4 млн. грн.

Министерство здравоохранения ответило на несколько основных вопросов, возникающих по е-больничным.

Что делать, если на телефон не пришло СМС-сообщение о создании е-больничного?

Минздрав объясняет, что СМС-приходит автоматически на контактный номер телефона. Если так произошло, что телефон не указан или он указан с ошибками, то СМС не будет. Но отсутствие сообщения не означает, что нет больничного. В первую очередь нужно авторизоваться на сайте Пенсионного фонда и обратиться в раздел "Данные из Электронного реестра листков нетрудоспособности". Скорее всего, е-больничный там будет. Если же нет, то следует обратить внимание на ответ на следующий вопрос.

Что делать, если е-больничный создать не удалось?

Все данные о пациенте автоматически загружаются в электронное медицинское заключение. Одновременно происходит проверка, совпадают ли они с данными, указанными в декларации с семейным врачом. Если есть несовпадение, то е-больничный не сформируется. В таком случае нужно исправить неточности, внести актуальные данные, и лучше это сделать заранее, а не тогда, когда документ уже формируется. Также проблемы возникают в случае, если указаны недостоверные данные о месте работы – эту ошибку тоже нужно исправить.

О сроках перевода средств по е-больничному и о дате, когда электронный листок нетрудоспособности готов к оплате, подробно можно узнать на сайте Минздрава. Даты выплат Фонда социального страхования размещаются в Telegram-канале или сообщаются за телефонами горячих линий областных управлений фонда .

Граждане, у которых есть вопросы по оформлению е-больничных, могут больше информации узнать на сайтах Минсоцполитики, Минздрава, Фонда соцстраха, Пенсионного фонда, а также по ссылкам в Facebook: инструкции для работников – по ссылке, инструкции для работодателей – по ссылке.



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