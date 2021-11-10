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Доктор объяснил, почему у переболевших COVID-19 нет такого иммунитета, как у вакцинировавшихся

Иммунолог объяснил, почему переболевшие COVID-19 могут заразиться снова, и призвал вакцинироваться

сегодня, 09:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Многие люди заблуждаются, когда считают, что, переболев хотя бы раз коронавирусом они получают чуть ли не пожизненный иммунитет против этой инфекции. На самом деле это не так и нет гарантий, что человек спустя некоторое время не заболеет коронавирусом повторно, причем в следующий раз протекание болезни может быть намного тяжелее, чем предыдущий. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью порталу "РБК-Украина" рассказал иммунолог Центра по контролю заболеваний (CDC) США, доктор Умид Шарапов.

Доктор объяснил, почему у переболевших COVID-19 нет такого иммунитета, как у вакцинировавшихся

Маска. Фото из открытых источников

По его словам, за то время, как в мире был обнаружен COVID-19 человечество еще не изобрело методику, как спрогнозировать поведения вируса. Потому нельзя наперед сказать, что, если человек переболел коронавирусом, выздоровел, то в следующий раз, даже, если заболеет, у него будет легкая степень тяжести. Рассуждая именно так многие люди отказываются от вакцинации, полагая, что имеют необходимые антитела и теперь им COVID-19 не страшен. Особенно опасно так думать тем, кто имеет хронические заболевания, диабет или онкологию.

Доктор подчеркнул, те, кто переболел коронавирусом не должны игнорировать вакцинацию, потому как тот иммунитет, который человек получает после прививки в разы выше того, который возникает после перенесенной болезни. 

Отвечая на вопрос, спустя какое время переболевшему COVID-19 можно делать прививку Умид Шарапов ответил, что уже через пару месяцев после выздоровления можно отправляться в пункт вакцинации.

Читайте на портале "Комментарии" — врач рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/amerikanskiy-immunolog-umid-sharapov-ukraine-1636374592.html
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