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До 50 тысяч новых случаев в день: в НАН озвучили неутешительный прогноз СOVID-19 для Украины

Нет никаких оснований полагать, что страна на плато и дальше будет уменьшение заболеваемости

сегодня, 12:42
Автор:

Елизавета Черных
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Распространение коронавирусного заболевания в Украине может ускорить свои темпы и достичь 40-50 тысяч инфицированных за сутки. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. Богомольца НАНУ Виктор Досенко телеканалу OBOZREVATEL. 

До 50 тысяч новых случаев в день: в НАН озвучили неутешительный прогноз СOVID-19 для Украины

В НАН озвучили неутешительный прогноз СOVID-19 для Украины - фото из открытых источников

По мнению специалиста, такой неутешительный прогноз может быть связан с движением антивакцинаторов, которые заявляют в СМИ о том, что прививаться против коронавируса необязательно, а также проваленной кампанией по вакцинации в стране. При таком раскладе прирост заболевших может вырасти до полсотни тысяч. 

"Может быть 40, 50 тысяч новых больных в сутки, могут отсутствовать места в реанимациях, дефицит кислорода. Система перегружена, у нее нет возможностей для увеличения мощности", — сказал Досенко. 

При этом медик добавил, что оснований полагать, что Украина сейчас на пике заболеваемости коронавирусом (по состоянию на 4 ноября в стране зафиксировали 27 377 коронавирусных кейсов — ред.) и что за ним последует снижение заболеваемости, нет. 

"Возможно, на время уменьшение, а затем будет повышение. Ничего приятного современная научная медицина, эпидемиология не может нам сказать", — отметил Досенко. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине зафиксирован по состоянию на 4 ноября так называемый антирекорд заболеваемости на COVID-19. По статистическим данным, это самое большое количество случаев в сутки. Тестирование показало 27 377 новых заболевших, среди которых инфицировалось 1 787 детей и 426 работников из сферы медицины.



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Источник: https://covid.obozrevatel.com/professor-dosenko-vrachej-antivaktsinatorov-sleduet-uvolnyat-minzdravu-verit-nelzya.htm
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