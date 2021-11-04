Эпидемия COVID-19: где самая большая вспышка и какая область вышла в "желтую" зону



















В Украине зафиксирован по состоянию на 4 ноября так называемый антирекорд заболеваемости на COVID-19. По статистическим данным, это самое большое количество случаев в сутки. Об этом сообщают на канале "Коронавирус. Инфо" в Viber.

Вспышка коронавируса продолжается, фото из открытых источников

Итак, тестирование показало 27 377 новых заболевших, среди которых инфицировалось 1 787 детей и 426 работников из сферы медицины.

Кроме того, с симптомами COVID-19 в больницы попали 5472 человека. Умерло от осложнений – 699 человек. Выписаны из больниц и зарегистрировано выздоровление в 12 464 человек. С начала эпидемии заболело – 3 006 463 человека, умерло 70 146 человек. Переболело коронавирусной болезнью – 2 479 138 человек.

В течение 3 ноября выявлено значительное количество больных в Днепропетровской области – там инфицировалось 2254 человека. В тройке лидеров по количеству новых случаев – Одесская область (1899), столица Украины (1836). Несколько меньше зарегистрировано новых больных в Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.

По данным Министерства здравоохранения, с 4 ноября в "желтую" зону перешла Тернопольская область. Шесть областей остаются в "оранжевой" зоне по уровню количества больных коронавирусной болезнью. Наибольшая загруженность кроватей с кислородом в Донецкой и Запорожской областях.

В эфире программы "Парламент сегодня" говорили о закупке кислородных концентраторов. Павел Фролов, народный депутат фракции "Слуга народа", рассказал, что законопроект о выделении средств на кислородные концентраторы есть в повестке дня.

"В этом году на кислородные станции уже было выделено почти 1,2 млрд гривен. 400 млн грн было уже правительством выделено этой осенью. Сейчас работает 35 предприятий, больницы обеспечены кислородом. Проблема в том, что возросла в 5-6 раз потребность в кислороде на одного больного в связи с особенностями штамма "Дельта", Если раньше, например, две тонны кислорода хватало на несколько суток, то сейчас его может хватить на 1,5 суток. Я думаю, что мы проголосуем за этот законопроект. На запуск и закупку этих станций нужно еще 800 млн гривен", — подчеркнул нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", в эфире ток-шоу "Сегодня" эксперты обсудили с ведущими, как проходит вакцинация в Украине и митинг антивакцинаторов, который состоялся 3 ноября.

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