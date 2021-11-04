Эпидемия COVID-19: где самая большая вспышка и какая область вышла в "желтую" зону

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
В Украине зафиксирован по состоянию на 4 ноября так называемый антирекорд заболеваемости на COVID-19. По статистическим данным, это самое большое количество случаев в сутки. Об этом сообщают на канале "Коронавирус. Инфо" в Viber.
Вспышка коронавируса продолжается, фото из открытых источников
Итак, тестирование показало 27 377 новых заболевших, среди которых инфицировалось 1 787 детей и 426 работников из сферы медицины.
Кроме того, с симптомами COVID-19 в больницы попали 5472 человека. Умерло от осложнений – 699 человек. Выписаны из больниц и зарегистрировано выздоровление в 12 464 человек. С начала эпидемии заболело – 3 006 463 человека, умерло 70 146 человек. Переболело коронавирусной болезнью – 2 479 138 человек.
В течение 3 ноября выявлено значительное количество больных в Днепропетровской области – там инфицировалось 2254 человека. В тройке лидеров по количеству новых случаев – Одесская область (1899), столица Украины (1836). Несколько меньше зарегистрировано новых больных в Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.
По данным Министерства здравоохранения, с 4 ноября в "желтую" зону перешла Тернопольская область. Шесть областей остаются в "оранжевой" зоне по уровню количества больных коронавирусной болезнью. Наибольшая загруженность кроватей с кислородом в Донецкой и Запорожской областях.
В эфире программы "Парламент сегодня" говорили о закупке кислородных концентраторов. Павел Фролов, народный депутат фракции "Слуга народа", рассказал, что законопроект о выделении средств на кислородные концентраторы есть в повестке дня.
Как сообщал портал "Комментарии", в эфире ток-шоу "Сегодня" эксперты обсудили с ведущими, как проходит вакцинация в Украине и митинг антивакцинаторов, который состоялся 3 ноября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости