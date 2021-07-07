Дельта-штамм COVID-19: какие области Украины под угрозой вспышки болезни

Ученые внимательно исследуют дельта-штамм коронавируса, являющийся более заразным и опасным в плане распространения. И хотя среди украинцев пока зарегистрировано лишь два случая такого заболевания, специалисты уже просчитывают, откуда может начаться новая волна, сообщает "Сегодня".



Заболеваемость дельта-штаммом может начаться с Луганщины и Донетчины. Фото из открытых источников

Согласно подсчетам аналитиков, на место нового "эпицентра" вспышки заболевания на ковид в Украине может претендовать около десятка регионов.

Луганскую и Донецкую области ставят во главе этого списка. Специалисты поясняют, что эти регионы сейчас наиболее "контактируют" с Россией (из-за временно оккупированных территорий), а, как известно, именно в РФ сейчас постоянно фиксируются случаи инфицирования именно дельта-штаммом коронавируса. Дополнительного риска добавляет тот факт, что на Донетчине и Луганщине очень плохая ситуация с вакцинацией против "короны".

Не обходят вниманием аналитики и Харьковскую и Сумскую области. Специалисты подчеркивают, что эти области рискуют из-за сезонной миграции местного населения. К тому же, картина по заполненности коек в реанимациях в этих областях куда хуже, нежели в других. Сейчас интенсивную терапию проходит немало жителей: на Сумщине "занято" 37% коек, в Харьковской области — 31%.

Также специалисты внимательно следят за ситуацией на западе страны, ведь вторая коронавирусная волна началась именно с этих регионов. Вероятными "претендентами" на очередную вспышку все еще являются Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская область — из-за летних туристов, а также сезонных рабочих.

Не исключается и возможность того, что всплеск заболеваемости дельта-штаммом начнется из столицы или Львова. Именно эти два города, согласно статистике, собирают самое большое количество отдыхающих — как из Украины, так и других стран. Есть и вероятность, что эпицентром коронавирусной болезни станет Одесса, однако ее специалисты оценивают на порядок ниже, чем в уже упомянутых регионах.

По словам представителя Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, возглавляющего Центр экономики здравоохранения, начало любой волны коронавируса является весьма случайным процессом. Несмотря на все подсчеты, на деле вспышку можно ожидать в каком-угодно населенном пункте страны, отмечает эксперт, поэтому нужно быть предельно осторожными.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, где в Украине чаще всего болеют и умирают из-за коронавируса, а также какими вакцинами делают прививки нашим гражданам. Подробности — в нашей инфографике.

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