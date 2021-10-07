Данилов рассказал, кого прививать в первую очередь и кто будет отвечать за срыв вакцинации

А. Данилов акцентировал, что для борьбы с COVID-19 нужны эффективные и оперативные решения, сообщает пресс-центр Совета нацбезопасности и обороны.

Совещание в аппарате СНБО - фото пресс-службы

В аппарате СНБО провели совещание, на котором обсуждали, как организовать медицинскую помощь больным на COVID-19. Кроме А. Данилова, в совещании приняли участие должностные лица, которые непосредственно привлечены к борьбе с пандемией: А. Соловьев, заместитель Секретаря СНБО, А. Комарида, в.и.о. министра здравоохранения, И. Кузин, главный государственный санитарный врач, Д. Самофалов из Национальной службы здоровья и другие работники министерств и управлений.

Секретарь СНБО акцентировал, что к концу 2021 прежде всего необходимо прививать пожилых людей старше 60 и тех, кто имеет хронические заболевания. Защищенными от коронавирусной болезни должно быть большинство взрослого населения страны.

Персональная ответственность за противодействие эпидемии возлагается на руководителей территориальных общин, поскольку это входит в их должностные обязанности, напомнил Данилов.

Для борьбы с пандемией госвласть будет работать в следующих направлениях:

— принимать своевременные решения по всем уровнях: государственном, областном, территориальных общин — вплоть до уровня отдельных учреждений здравоохранения;

— мониторить подготовку больниц к осенне-зимнему периоду: достаточно ли персонала и коек для больных, подведен ли кислород, достаточно ли лекарств;

— увеличить количество тестирования на COVID-19.

Принято решение о том, что штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации вновь будет работать круглосуточно. Это даст возможность принимать решения эффективно и быстро, в режиме реального времени. Данилов отметил, что система здравоохранения Украины готова к новым вызовам, связанным с пандемией и другими болезнями, потому что украинские медики для этого достаточно квалифицированы.

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