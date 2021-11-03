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COVID-сертификаты для украинцев со старыми паспортами – что говорят в Минцифре

Граждане с документами старого образца – паспортами и видами на жительство – не имеют возможности воспользоваться функционалом "Действия"

сегодня, 10:04
Автор:

Елена Бурдейная
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Паспорта старого образца и бумажные виды на жительство делают проблематичным получение сертификатов через приложение "Действие". Минцифры на брифинге 2 октября прояснило ситуацию, сообщает портал "Эспрессо".

COVID-сертификаты для украинцев со старыми паспортами – что говорят в Минцифре

Паспорт старого образца 1994 года - фото из сети

Алексей Вискуб, первый заместитель Михаила Федорова, министра цифровой трансформации, объяснил, что делать гражданам – владельцам паспорта образца 1994 года – желающим работать с "Дія". Оформить COVID-сертификаты они смогут уже через несколько дней. Ковидные сертификаты также смогут получить граждане с видами на жительство.

Над соответствующим обновлением уже трудятся специалисты Минцифры. Изменения в приложении "Дія" появятся уже через один-два дня.

Владельцы биометрического вида на жительство получают сертификаты по той же процедуре, что и владельцы биометрических паспортов, отметил замминистра. Небиометрические удостоверения, получаемые украинцами до 2018 года, появятся в приложении уже к концу текущей недели.

В ходе брифинга представитель Минцифры рассказал о том, что делает министерство для облегчения пользования "Дії". Если возникли проблемы с приложением – например, сложно разобраться в интерфейсе, не срабатывают сервисы – нужно обратиться на пункты помощи. Здесь специалисты проконсультируют, как правильно сгенерировать нужный документ.

Упростилась одна из процедур идентификации – для нее уже не нужно крутить головой. Недавно стало доступно генерирование детских ковидных сертификатов. Для этого кто-то из родителей устанавливает на смартфон последнюю версию приложения, добавляет свидетельство о рождении ребенка и получает сертификат. Если же ребенку уже 14 лет, он самостоятельно может это сделать, получив биометрический паспорт. Продолжается тестирование сертификатов на основе ПЦР-тестов.

Издание "Комментарии" ранее сообщало, когда у "Дії" появится возможность получить справку о выздоровлении от COVID-19. Об этом можно прочитать по ссылке .


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Источник: https://espreso.tv/mintsifri-otrimati-covid-sertifikat-u-dii-zmozhut-ukraintsi-z-pasportami-starogo-zrazku
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