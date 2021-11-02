У «Дии» появится сертификат об выздоровлении: когда ждать

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Козлова Альбіна
Сертификат о выздоровлении станет доступным для скачивания с 8 ноября. Во время брифинга 2 ноября Мария Карчевич, заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, рассказала, что на портале государственных услуг появится еще один вид сертификатов для переболевших COVID-19 граждан. Об этом пишет Общественное.
Украинцы смогут получить новый сертификат, фото пресс-службы портала Дия
Инициативу народных депутатов и Минздрава поддержали в Минцифре. Поэтому украинцы, которые только перенесли болезнь и не желают получать вакцину, смогут сгенерировать в "Дии" новый вид электронного документа.
Данные о пациенте, перенесшем коронавирусную болезнь, будет вносить в электронную систему лечащий или семейный врач. После внесения медицинской информации через 15 дней пациент сможет в "Дии" сгенерировать сертификат. Срок действия такого сертификата – три месяца. Поскольку через 90 дней Минздрав советует вакцинироваться переболевшим.
Как сообщал портал "Комментарии", на портале появился сертификат для вакцинированных подростков. Получить его могут их родители или сами дети, уже имеющие паспорт в виде ID-карты с 14 лет. Для этого им необходимо зарегистрироваться в приложении.
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