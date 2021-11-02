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У «Дии» появится сертификат об выздоровлении: когда ждать

Сертификат о выздоровлении будет действителен несколько месяцев

сегодня, 18:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Сертификат о выздоровлении станет доступным для скачивания с 8 ноября. Во время брифинга 2 ноября Мария Карчевич, заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, рассказала, что на портале государственных услуг появится еще один вид сертификатов для переболевших COVID-19 граждан. Об этом пишет Общественное.

У «Дии» появится сертификат об выздоровлении: когда ждать

Украинцы смогут получить новый сертификат, фото пресс-службы портала Дия

Инициативу народных депутатов и Минздрава поддержали в Минцифре. Поэтому украинцы, которые только перенесли болезнь и не желают получать вакцину, смогут сгенерировать в "Дии" новый вид электронного документа.

Данные о пациенте, перенесшем коронавирусную болезнь, будет вносить в электронную систему лечащий или семейный врач. После внесения медицинской информации через 15 дней пациент сможет в "Дии" сгенерировать сертификат. Срок действия такого сертификата – три месяца. Поскольку через 90 дней Минздрав советует вакцинироваться переболевшим.

"Недавно мы обсуждали этот сертификат в "Гончаренко рулит" с главой Комитета по вопросам здоровья нации Михаилом Радутким. Я настаивал, что документ должен быть доступен онлайн по упрощенной процедуре, гость согласился. Теперь Минцифры сообщает: уже на следующей неделе сертификат будет доступен в "Дие". Оказалось, идея понравилась не только мне!", — написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Как сообщал портал "Комментарии", на портале появился сертификат для вакцинированных подростков. Получить его могут их родители или сами дети, уже имеющие паспорт в виде ID-карты с 14 лет. Для этого им необходимо зарегистрироваться в приложении.




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Источник: https://suspilne.media/177194-sertifikat-perehvorilogo-vprovadat-nastupnogo-tizna-mincifri/
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