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COVID-больные получили предупреждение от поставщиков кислорода

Больница в Николаевской области получила письмо от поставщика кислородных баллонов

сегодня, 15:40
Автор:

Елена Бурдейная

Информационное агентство "Униан" сообщает о критической ситуацией с поставками кислорода для больных в Николаевских больница.

COVID-больные получили предупреждение от поставщиков кислорода

Баллоны с кислородом - фото из сети

Врачи Вознесенской многопрофильной больницы в посте на Фейсбуке сообщили, что учреждение получило письмо от ООО фирмы "Криогенсервис" — компании, которая поставляет кислородные баллоны для больных на COVID-19. Компания предупреждает, что вскоре прекратит поставки своей продукции, так как у производителей нет кислорода в объемах, который сейчас нужен медицинской системе.

Ситуация с нехваткой кислорода в этой больнице происходит уже повторно во время пандемии. Между тем жизнь людей в ковидном госпитале зависит от возможности предоставить им кислород в нужный момент.

Министерство здравоохранения, которое должно видеть сообщения врачей, пока не отвечает. Местная власть — Евгений Величко, городской голова, и Виталий Ким, председатель Николаевской ОГА — пока не отреагировала на ситуацию. Директор компании пишет в официальном письме, что сообщения отправленные руководству государственных органов власти и просит больницы в свою очередь также обратиться к ним по поводу кризиса с поставками кислорода.

Город Вознесенск находится в 90 км от Николаева. В нем проживает около 35 тыс. населения. По состоянию на 15 октября ковидный госпиталь в городе заполнен полностью — все 120 мест. Все 120 — не вакцинированные.

ООО фирмы "Криогенсервис" — компания по поставке медицинских газов и промышленного газоснабжения. Согласно информации системы ПРОЗОРРО, с ней сотрудничают Одесская областная клиническая больница, Одесская областная детская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница №1, 3, 17, Ровенская областная клиническая больница.

О месте Украины в рейтинге смертности от коронавирусной болезни издание "Комментарии" ранее информировало своих читателей.


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Источник: https://www.unian.ua/health/country/mikolajivsku-covid-likarnyu-poperedili-pro-pripinennya-postachannya-kisnyu-dlya-hvorih-novini-ukrajini-11581915.html
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