COVID-больные получили предупреждение от поставщиков кислорода

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Елена Бурдейная
Информационное агентство "Униан" сообщает о критической ситуацией с поставками кислорода для больных в Николаевских больница.
Баллоны с кислородом - фото из сети
Врачи Вознесенской многопрофильной больницы в посте на Фейсбуке сообщили, что учреждение получило письмо от ООО фирмы "Криогенсервис" — компании, которая поставляет кислородные баллоны для больных на COVID-19. Компания предупреждает, что вскоре прекратит поставки своей продукции, так как у производителей нет кислорода в объемах, который сейчас нужен медицинской системе.
Ситуация с нехваткой кислорода в этой больнице происходит уже повторно во время пандемии. Между тем жизнь людей в ковидном госпитале зависит от возможности предоставить им кислород в нужный момент.
Министерство здравоохранения, которое должно видеть сообщения врачей, пока не отвечает. Местная власть — Евгений Величко, городской голова, и Виталий Ким, председатель Николаевской ОГА — пока не отреагировала на ситуацию. Директор компании пишет в официальном письме, что сообщения отправленные руководству государственных органов власти и просит больницы в свою очередь также обратиться к ним по поводу кризиса с поставками кислорода.
Город Вознесенск находится в 90 км от Николаева. В нем проживает около 35 тыс. населения. По состоянию на 15 октября ковидный госпиталь в городе заполнен полностью — все 120 мест. Все 120 — не вакцинированные.
ООО фирмы "Криогенсервис" — компания по поставке медицинских газов и промышленного газоснабжения. Согласно информации системы ПРОЗОРРО, с ней сотрудничают Одесская областная клиническая больница, Одесская областная детская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница №1, 3, 17, Ровенская областная клиническая больница.
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