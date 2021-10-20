Украина вошла в пятерку стран по уровню смертности от COVID-19

По данным на 19 октября, когда в Украине было зафиксировано самое большое количество умерших от осложнений, вызванных COVID-19, наша страна заняла четвертое место в мире по количеству смертей от этого вируса. Об этом сообщает УНИАН.



В Украине растет уровень смертности, фото из открытых источников

Напомним, что за сутки с 18 по 19 октября умерло 538 украинцев. Во всех странах зафиксировано более 7000 смертей. Возглавили "траурный" рейтинг Соединенные штаты (1563 человека умерли в сутки), Россия (1015 человек умерли за сутки) и Румыния (561 человек умер за сутки).

В рейтинге по уровню распространения вируса Украина заняла четвертое место среди стран Европы и шестое среди стран мира. Рейтинг так же возглавляет США. В тройку "лидеров" входит Россия и Великобритания. Количество новых случаев в нашем государстве примерно на уровне с Индией.

19 октября в Украине зафиксировали еще один рекорд за все время пандемии. Наше государство заняло второе место в Европе по количеству смертей на 100 000 населения в соответствии с данными, которые обрабатывались в течение последних двух недель.

С другой стороны в Украине, по состоянию на 19 октября, зарегистрировали наибольшее количество прививок за сутки — сделали вакцинацию 193 069 человек. Украинцы начали вакцинировались активнее, когда области попали в "красные" зоны. Напомним, что пять областей уже "красные". Это Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. Близкие к "красным" Житомирская, Сумская, Луганская и Харьковская.

По словам Юрия Ганиченка, руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), в течение последней недели в Украине вырос уровень смертности на 17%.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские ученые нашли как предотвратить развитие опасного осложнения от COVID-19.







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