COVID-19 влияет на мозг младенцев и влечет за собой образование рубцов на почках - исследования по вирусу

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Карина Ожерельева
Опубликованные результаты требуют дальнейшего исследования и не подтверждены экспертной оценкой. Об этом сообщает Reuters.
Медицинские работники в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) проверяют температуру младенца, мать которой болеет коронавирусом (COVID-19) - Reuters
Коронавирусная инфекция во время беременности, похоже, не влияет на функцию мозга грудных детей, но сама пандемия может оказать влияние, свидетельствует исследование, опубликованное во вторник в JAMA Pediatrics.
Исследователи в Нью-Йорке наблюдали за 255 детьми, рожденными во время пандемии, в том числе за 114 младенцами, чьи матери болели COVID-19 во время беременности. Когда младенцам исполнилось шесть месяцев, исследователи не увидели "абсолютно никакого влияния материнской инфекции SARS-CoV-2" на развитие нервной системы, сказал доктор Дани Думитриу из Колумбийского университета и Нью-Йоркского государственного психиатрического института. Но в общем, по сравнению с 62 младенцами, рожденными до пандемии, дети, рожденные во время коронавирусного кризиса, имели несколько более низкие баллы за задачи, требовавшие небольших движений мышц и личного взаимодействия. Выводы не обязательно означают, что эти младенцы будут страдать долгосрочными последствиями, сказал Думитриу.
Врач сказала, что "в любом случае есть много возможностей вмешаться и направить этих детей на правильную траекторию развития".
Новое лабораторное исследование выявило, что коронавирус может напрямую повредить почки, что приводит к образованию рубцов. Согласно отчету, опубликованному в Cell Stem Cell, образовавшаяся рубцовая ткань может иметь долгосрочное влияние на функцию почек.
Исследователи подвергли воздействию вируса SARS-CoV-2 крошечные копии почек в пробирках. Они обнаружили, что вирус может поражать несколько типов клеток почек и запускать "молекулярный переключатель", который влечет за собой процесс образования рубцов. Результаты свидетельствуют о том, что высокие показатели снижения функции почек, выявленные в отдельном исследовании более 90 000 человек, переживших COVID-19, могут быть связаны с образованием рубцов на почках от вируса, сказали исследователи.
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