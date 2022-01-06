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COVID-19 влияет на мозг младенцев и влечет за собой образование рубцов на почках - исследования по вирусу

Ниже приведено краткое изложение некоторых последних исследований по COVID-19

сегодня, 11:14
Автор:

Карина Ожерельева
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Опубликованные результаты требуют дальнейшего исследования и не подтверждены экспертной оценкой. Об этом сообщает Reuters.

COVID-19 влияет на мозг младенцев и влечет за собой образование рубцов на почках - исследования по вирусу

Медицинские работники в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) проверяют температуру младенца, мать которой болеет коронавирусом (COVID-19) - Reuters

Пандемия может повлиять на мозг новорожденных

Коронавирусная инфекция во время беременности, похоже, не влияет на функцию мозга грудных детей, но сама пандемия может оказать влияние, свидетельствует исследование, опубликованное во вторник в JAMA Pediatrics.

Исследователи в Нью-Йорке наблюдали за 255 детьми, рожденными во время пандемии, в том числе за 114 младенцами, чьи матери болели COVID-19 во время беременности. Когда младенцам исполнилось шесть месяцев, исследователи не увидели "абсолютно никакого влияния материнской инфекции SARS-CoV-2" на развитие нервной системы, сказал доктор Дани Думитриу из Колумбийского университета и Нью-Йоркского государственного психиатрического института. Но в общем, по сравнению с 62 младенцами, рожденными до пандемии, дети, рожденные во время коронавирусного кризиса, имели несколько более низкие баллы за задачи, требовавшие небольших движений мышц и личного взаимодействия. Выводы не обязательно означают, что эти младенцы будут страдать долгосрочными последствиями, сказал Думитриу.

Врач сказала, что "в любом случае есть много возможностей вмешаться и направить этих детей на правильную траекторию развития".

Коронавирус может спровоцировать образование рубцов на почках

Новое лабораторное исследование выявило, что коронавирус может напрямую повредить почки, что приводит к образованию рубцов. Согласно отчету, опубликованному в Cell Stem Cell, образовавшаяся рубцовая ткань может иметь долгосрочное влияние на функцию почек.

Исследователи подвергли воздействию вируса SARS-CoV-2 крошечные копии почек в пробирках. Они обнаружили, что вирус может поражать несколько типов клеток почек и запускать "молекулярный переключатель", который влечет за собой процесс образования рубцов. Результаты свидетельствуют о том, что высокие показатели снижения функции почек, выявленные в отдельном исследовании более 90 000 человек, переживших COVID-19, могут быть связаны с образованием рубцов на почках от вируса, сказали исследователи.

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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pandemic-may-affect-infants-brain-development-coronavirus-can-trigger-kidney-2022-01-05/
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