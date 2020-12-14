COVID-19 в Украине: в каких областях больше всего новых случаев

По сравнению с вчерашним днем, прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине немного снизился. За минувшие сутки зарегистрировано 6 451 случай заболевания, из них 355 — дети и 215 работники медучреждений.

Статистика COVID-19 на 14 декабря / фото: Dado Ruvic/Reuters

Согласно данным СНБО, на данный момент диагноз COVID-19 установлен у 378 701 украинца, еще у более 994 тысяч есть подозрения на наличие вируса в организме. Жертвами пандемии уже стало 15 247 человек, из них 93 — за прошлые сутки. К счастью, динамика выздоровевших более позитивна. Коронавирусную инфекцию удалось побороть 506 718 людям, из них 5 154 украинца выздоровели за минувшие сутки.

Больше всего COVID-19 продолжает атаковать столицу Украины (+605 человек за сутки), а также Одесскую (+584) и Киевскую (+521) области. Более 400 новых случаев заболевания также зафиксировано в Днепропетровской, Запорожской и Житомирской областях.

А меньше всего COVID-19 "бьет" по Луганской (+40 человек за сутки) и Кировоградской (+59 человек) областях.

Напомним, ученые прогнозируют, что всего будет три волны коронавирусной инфекции, сейчас Украина переживает вторую волну, а следующая ожидается в начале 2021 года. Врач Тарас Жиравецкий считает, что во время третьей волны переболеет 25% населения, после чего коронавирус пойдет на спад и может полностью исчезнуть в 2022 году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что правительство Украины намерено с 8 по 24 января 2021 года ввести ужесточенный карантин, чтобы предотвратить распространение COVID-19. В этот период будут полностью закрыты школы, детские сады, рестораны, кафе, кинотеатры и другие места с большим скоплением людей. Также будет запрещено проведение любых массовых мероприятий.

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