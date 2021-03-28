COVID-19 в Украине: статистика по состоянию на 28 марта

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине продолжает обостряться. За прошлые сутки в стране было зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев заболевания.

Статистика COVID-19 на 28 марта (фото из открытых источников)

Согласно данным СНБО, диагноз COVID-19 сейчас установлен у 311 484 украинцев, еще у более 12 тысяч за прошлые сутки появились подозрения на наличие заболеваемости в организме. Жертвами пандемии уже стали 31 954 человека, из них 203 — за прошлые сутки. Но статистика выздоровевших более позитивна. Всего коронавирус удалось победить более 1,3 млн украинцев, из них 3343 человека выздоровели за прошлые сутки.

По состоянию на 28 марта больше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Харьковской (+1150 человек), Днепропетровской (+1083 человека), Львовской (+950 человек) и Житомирской (+791 человек) областях.

Меньше всего коронавирус "бьет" по Луганской области. Там за прошлые сутки было зафиксировано 38 новых случаев заболевания.

Минздрав Украины назвал три простых правила противоэпидемической безопасности: соблюдение дистанции, ношение маски, гигиена рук.

Напомним, что в конце февраля 2021 года Украина начала массовую вакцинацию людей от коронавирусной инфекции препаратом CoviShield, который производится по лицензии компании AstraZeneca. Но вскоре граждане смогут выбирать, каким именно препаратом вакцинироваться против COVID-19, потому что в Украину поступила первая партия препарата CoronaVac (Китай). Доставленная партия состоит из 215 000 доз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине начинается тяжелый период пандемии коронавируса, который продлится до середины апреля.

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