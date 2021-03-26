МОЗ сделало важное заявление о ситуации с коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов сделал неутешительный прогноз по темпам распространения коронавируса и общей эпидемической ситуации в стране в целом. Об этом министр сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть".

Коронавирус в Украине: Степанов сообщил о ситуации в стране. Фото: ria.ru

По словам Степанова в Украине начинается тяжелый период пандемии коронавируса, который продлится до середины апреля.

Сейчас количество больных коронавирусом резко увеличивается во многих регионах. Однако министр охраны заметил и положительные изменения. В трех областях — Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской — ситуация стабилизировалась. После введения жестких ограничений количество госпитализаций значительно снизилась.

Степанов комментирует и ситуацию в Киеве. Там пока значительный процент загруженности коек с кислородом — до 80%.

В желтой зоне сейчас находится только Херсонская область. Все остальные области — в оранжевые или красные.

Напомним, что вскоре граждане смогут выбирать, каким именно препаратом вакцинироваться против коронавируса. В Украину поступила первая партия препарата CoronaVac. Доставлена партия состоит из 215 000 доз. Стоит отметить, что препарат CoronaVac разработан китайской компанией Sinovac Biotech. Эти производители были одними из первых, с кем Украина заключила контракт на поставку препарата против коронавируса. Одна доза китайской вакцины обошлась правительству в чуть более 500 грн. Подробнее об этой вакцине читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Ивано-Франковской области будут судить женщину, которая в Facebook опубликовала ложную информацию о вакцине против коронавируса. Детали ситуации читайте здесь.





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