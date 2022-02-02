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COVID-19: в Минздраве рассказали, при каких симптомах нужно вызывать "скорую"

Высокая температура или кашель не являются показаниями для вызова «скорой»

сегодня, 15:50
Автор:

Денис Подставной
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В настоящее время на стационарное лечение госпитализируют пациентов с COVID-19 средней тяжести и тяжелых больных. В то же время, решение о госпитализации принимает именно врач, основываясь на проведенном обследовании и симптомокомплексе конкретного больного. Об этом сообщается на официальном сайте МОЗ Украины. 

COVID-19: в Минздраве рассказали, при каких симптомах нужно вызывать "скорую"

При каких симптомах COVID нужно вызывать "скорую"

Чтобы не допустить ухудшения состояния, пациентам с COVID-19 следует обращать внимание на следующие симптомы и состояния:

• Боль в области грудной клетки;

• Тяжесть во время дыхания,

• Одышка (когда человек находится в спокойном состоянии),

• Признаки дыхательной недостаточности;

• Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. (Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр);

• Нарушение сознания;

• Другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

Наличие хотя бы одного из указанных пунктов у человека может свидетельствовать о необходимости госпитализации. Именно поэтому в таких случаях следует обращаться к врачу. Однако, в любом случае, важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача.

В Минздраве отметили, что вызывать бригаду экстренной медицинской помощи следует только при наличии реальных показаний. Отмечается, что высокая температура или кашель не являются показанием к вызову "скорой".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, сколько украинцев поддерживает прямые переговоры Зеленского с Путиным. Украинцы уверены, что "надавить" на президента РФ можно только совместными усилиями. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Федоров объявил дату, когда начнут начислять 1000 гривен за вакцинацию несовершеннолетним. 

Читайте также о том, что в МОЗ назвали области, которые вскоре могут оказаться в "красной" зоне. 


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Источник: https://moz.gov.ua/article/health/koli-varto-viklikati-shvidku-pacientam-iz-covid-19
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