Названы области, которые вскоре могут оказаться в "красной" зоне - Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины сделали заявление, касаемо возможного расширения "красной" зоны карантина. Об этом пишет издание ТСН.

6 областей могут оказаться в "красной" зоне. Фото из открытых источников

Во время брифинга главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что "красную" зону в ближайшее время могут внедрить в таких областях:

•Волынская;

•Донецкая;

•Житомирская;

•Закарпатская;

•Одесская;

•Сумская.

В материале указывается, что в этих регионах сейчас фиксируют угрожающую эпидемическую ситуацию с коронавирусной инфекцией.

В Минздраве ожидают, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19 придутся на середину текущего месяца.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, сколько украинцев считает, что в случае вторжения РФ Зеленский не сможет организовать оборону страны. Отмечается, что 44,9% украинцев считают угрозу российского вторжения реальной.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Владимир Зеленский рассказал, почему Украина просит партнеров помочь с оружием. Президент Украины Зеленский подчеркнул, все оружие нужно исключительно для защиты, Украина думает только о мире. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что на зимней Олимпиаде в Пекине украинская спортсменка заразилась коронавирусной инфекцией. Сегодня, 2 февраля, она получила положительный тест на COVID. Этот случай стал первым серди атлетов в украинской команде. Если спортсменка не успеет выздороветь, то её заменит запасная. Однако в том, случае если болезнь отступит, то биатлонистка сможет выступить в последних гонках. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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