Названы области, которые вскоре могут оказаться в "красной" зоне - Минздрав

Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
В Министерстве здравоохранения Украины сделали заявление, касаемо возможного расширения "красной" зоны карантина. Об этом пишет издание ТСН.
6 областей могут оказаться в "красной" зоне. Фото из открытых источников
Во время брифинга главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что "красную" зону в ближайшее время могут внедрить в таких областях:
•Волынская;
•Донецкая;
•Житомирская;
•Закарпатская;
•Одесская;
•Сумская.
В материале указывается, что в этих регионах сейчас фиксируют угрожающую эпидемическую ситуацию с коронавирусной инфекцией.
В Минздраве ожидают, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19 придутся на середину текущего месяца.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, сколько украинцев считает, что в случае вторжения РФ Зеленский не сможет организовать оборону страны. Отмечается, что 44,9% украинцев считают угрозу российского вторжения реальной.
Сайт "Комментарии" писал о том, что Владимир Зеленский рассказал, почему Украина просит партнеров помочь с оружием. Президент Украины Зеленский подчеркнул, все оружие нужно исключительно для защиты, Украина думает только о мире. Подробно об этом читайте в нашей статье.
Читайте также о том, что на зимней Олимпиаде в Пекине украинская спортсменка заразилась коронавирусной инфекцией. Сегодня, 2 февраля, она получила положительный тест на COVID. Этот случай стал первым серди атлетов в украинской команде. Если спортсменка не успеет выздороветь, то её заменит запасная. Однако в том, случае если болезнь отступит, то биатлонистка сможет выступить в последних гонках. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости