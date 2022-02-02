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Названы области, которые вскоре могут оказаться в "красной" зоне - Минздрав

В Минздраве ожидают, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19 придутся на середину февраля

сегодня, 15:06
Автор:

Денис Подставной
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В Министерстве здравоохранения Украины сделали заявление, касаемо возможного расширения "красной" зоны карантина.  Об этом пишет издание ТСН.  

Названы области, которые вскоре могут оказаться в "красной" зоне - Минздрав

6 областей могут оказаться в "красной" зоне. Фото из открытых источников

Во время брифинга главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что "красную" зону в ближайшее время могут внедрить в таких областях:

•Волынская;

•Донецкая;

•Житомирская;

•Закарпатская;

•Одесская;

•Сумская.

В материале указывается, что в этих регионах сейчас фиксируют угрожающую эпидемическую ситуацию с коронавирусной инфекцией. 

В Минздраве ожидают, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19 придутся на середину текущего месяца.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, сколько украинцев считает, что в случае вторжения РФ Зеленский не сможет организовать оборону страны. Отмечается, что 44,9% украинцев считают угрозу российского вторжения реальной. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Владимир Зеленский рассказал, почему Украина просит партнеров помочь с оружием. Президент Украины Зеленский подчеркнул, все оружие нужно исключительно для защиты, Украина думает только о мире. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что на зимней Олимпиаде в Пекине украинская спортсменка заразилась коронавирусной инфекцией. Сегодня, 2 февраля, она получила положительный тест на COVID. Этот случай стал первым серди атлетов в украинской команде. Если спортсменка не успеет выздороветь, то её заменит запасная. Однако в том, случае если болезнь отступит, то биатлонистка сможет выступить в последних гонках. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-minzdrave-nazvali-6-oblastey-kotorye-v-blizhayshee-vremya-mogut-pokrasnet-1967392.html
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