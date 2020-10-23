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COVID-19: ученые выяснили причины потери обоняния

Как оказалось, способность чувствовать запахи может исчезнуть по целому ряду причин

сегодня, 22:28
Автор:

Дмитрий Симоненко

Внезапная потеря нюха при инфицировании коронавирусом может быть связана с определенными изменениями в мозге. Об этом свидетельствует новое исследование – пишет Newsweek.

COVID-19: ученые выяснили причины потери обоняния

Фото: pixabay.com

Известно, что главными симптомами поражения организма COVID-19, наряду с лихорадкой, слабостью, одышкой и кашлем, являются способность чувствовать запах и вкус. 

Ученых из Лаборатории функционального картографирования мозга в бельгийском университете ULB заинтересовали причины потери нюха. В результате исследования, проведенного группой ученых, выяснилось, что вирус влияет на нейроны, которые отвечают за чутье. Так, была проведена всесторонняя диагностика 12 заболевших коронавирусной болезнью. Ученые выяснили, что у некоторых пациентов вирус повлиял на обонятельную луковицу и окружающие ткани мозга, которые принимают участие в различении запахов. Также, связи между нейронами, которые передают информацию о запахе, тоже могут быть временно потеряны из-за инфекции.

Кроме того, обоняние пропадает из-за воспалительного процесса в носоглотке. При стихании воспаления возвращается и способность чувствовать запахи. Но возможен вариант того, что при гиперактивной иммунной реакции организма, которая блокирует работу нюхательных рецепторов, инфицированный может потерять эту способность полностью или частично на долгое время. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что по прогнозам, пойти на спад пандемия может только в следующем году, весной. 


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