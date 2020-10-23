COVID-19: ученые выяснили причины потери обоняния

Внезапная потеря нюха при инфицировании коронавирусом может быть связана с определенными изменениями в мозге. Об этом свидетельствует новое исследование – пишет Newsweek.



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Известно, что главными симптомами поражения организма COVID-19, наряду с лихорадкой, слабостью, одышкой и кашлем, являются способность чувствовать запах и вкус.

Ученых из Лаборатории функционального картографирования мозга в бельгийском университете ULB заинтересовали причины потери нюха. В результате исследования, проведенного группой ученых, выяснилось, что вирус влияет на нейроны, которые отвечают за чутье. Так, была проведена всесторонняя диагностика 12 заболевших коронавирусной болезнью. Ученые выяснили, что у некоторых пациентов вирус повлиял на обонятельную луковицу и окружающие ткани мозга, которые принимают участие в различении запахов. Также, связи между нейронами, которые передают информацию о запахе, тоже могут быть временно потеряны из-за инфекции.

Кроме того, обоняние пропадает из-за воспалительного процесса в носоглотке. При стихании воспаления возвращается и способность чувствовать запахи. Но возможен вариант того, что при гиперактивной иммунной реакции организма, которая блокирует работу нюхательных рецепторов, инфицированный может потерять эту способность полностью или частично на долгое время.

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