COVID-19 способен влиять на память даже спустя месяцы после выздоровления, - ученые

У многих людей после переноса COVID-19 остаются когнитивные проблемы. Они могут длиться более полугода. Об этом говорится в новом исследовании Медицинской школы Икан в Нью-Йорке, которое обнародовал научный журнал JAMA Network.

COVID-19 - фото из открытых источников





В рамках исследования исследователи проанализировали данные по 740 человек, которые болели COVID-19 с апреля 2020 по май 2021 и не имели в анамнезе деменции. Как отмечается, среднее время с момента получения положительного COVID-теста у участников исследования составлял 7,6 месяца, а средний возраст — 49 лет.





Целью исследования была проверка участников на возможные когнитивные нарушения. Для этого ученые использовали ряд психологических тестов. У 18% участников обнаружили проблемы со скоростью обработки информации, у 15% — с речью, а в 24% — с памятью. Такие проблемы могут возникать не только у пожилых, но и молодых людей. Даже у пациентов с легкой формой вируса были зафиксированы проблемы с памятью и обработкой информации. Исследовательница Жаклин Беккер рассказала, что удалось обнаружить высокую частоту когнитивных нарушений через несколько месяцев после заражения коронавируса.





По ее словам, среди госпитализированных пациентов преобладали нарушения выполнения запланированных задач, скорости обработки информации, речи и памяти.

Исследовательница рекомендует людям, переболевших коронавирус, сделать скрининг на психические нарушения после заражения, независимо от возраста пациента.





Напомним, коронавирус в Украине продолжает набирать обороты, за прошлые сутки в стране зарегистрировали 20 791 новый случай заболевания, 1533 среди них — дети. Как сообщает пресс-служба Минздрава, самая высокая смертность от коронавирусной инфекции зафиксирована в Днепропетровской (умерло 56 человек за сутки) и в Запорожской (50 человек) областях. Согласно обновленной статистике, активнее всего COVID-19 "бьет" по Днепропетровской (2211 новых случаев), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403), Херсонской (1085) областях. А меньше всего случаев заболевания зафиксировано в Кировоградской (163) и Закарпатской (211) областях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!