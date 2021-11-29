Что известно об Omicron ВОЗ

ВОЗ опубликовала последнюю известную информацию о новом штамме коронавируса, из которой понятно, что больше неизвестно, чем известно.

ВОЗ изучает Omicron – иллюстративное фото из сети

Штамм под названием Omicron исследуют на основе данных, собранных учеными из ЮАР. Выяснилось, что невозможно точно сказать, более ли он заразен и тяжелее ли протекает заболевание.

Заразность

Уровень передачи варианта B.1.1.529 оценивают по уровню заболеваемости в Южно-Африканской республике. В последнее время там наблюдается рост числа новых случаев. Однако непонятно, является ли причиной этого роста новый штамм.

Тяжесть

Тяжесть заболевания пытаются оценить по количеству госпитализаций. В эпицентре новой вспышки нет ощутимого роста этого показателя. При этом нужно учесть, что средний возраст в ЮАР – 45 лет. Кроме того, большинство инфицирований, по данным ВОЗ, — это студенты университетов. Этим и объясняется легкость протекания заболевания, которое в Европе может проявиться противоположным образом.

Повторное инфицирование

Ограничены данные о повторном инфицировании этим вариантом для тех, кто уже переболел. Пока данные свидетельствуют о том, что риск повторного заражения присутствует.

Вакцинация и тесты

Эффективность вакцинации также изучается. ВОЗ продолжает настаивать, что это единственный способ уменьшить заболеваемость и смертность в настоящее время, когда в основном пока циркулирует штамм Дельта.

Тесты выявляют Omicron так же, какие и другие варианты коронавируса. Специалисты ищут способ, чтобы выделять именно его среди других.

Методы борьбы с эпидемией

ВОЗ обращается в страны, чтобы они делились новыми данными о штамме. Также каждое правительство должно самостоятельно определять, что оно будет делать для остановки Omicron, учитывая собственную экономическую и политическую ситуацию. Главное, настаивает организация, продолжить кампанию вакцинации, чтобы как можно быстрее защитить уязвимые группы населения.





Издание "Комментарии" публиковало ранее предварительную информацию от ВОЗ, где приведены предположения о происхождении новых мутаций коронавируса.

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