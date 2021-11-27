Новый штамм коронавируса – обнаруживают ли его тесты и при чем здесь СПИД: ВОЗ

ВОЗ классифицировала новый вариант SARS и предложила некоторые рекомендации правительствам. Об этом сообщается в соответствующем официальном заявлении организации.

Новый штамм получил название по 15-й букве греческого алфавита - иллюстративное фото из сети

Экспертная консультативная группа 26 ноября 2021 г. проанализировала ситуацию с появлением новой мутации. Вариант вызывает у них беспокойство, так как он значительно заразнее других.

ПЦР-диагностика позволяет выявить новый штамм, заявляет ВОЗ. Несколько лабораторий сообщили, что некоторые тест-системы обнаруживают не три, а два целевых гена. Это можно использовать для того, чтобы устанавливать, что выявлен именно новый штамм и далее его секвестировать и исследовать.

Штамм SARS-CoV-2 B.1.1.529, обнаруженный в Африке 24 ноября 2021 г., получил название Omicon по 15-й букве греческого алфавита. Сначала штамм зафиксировали в ЮАР, где в последнее время наблюдали три мощных волны заболеваемости. Последняя волна была сильнее другой. Рост количества инфекций совпал с обнаружением нового варианта. Впервые он был найден в образцах от 9 ноября 2021 г., а уже через 17 дней ВОЗ объявила об очередной эволюции вируса COVID-19.

В настоящее время Omnicon обнаружен в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Впоследствии первый случай зафиксировали в Бельгии у прилетевшей из Египта женщины.

Согласно информации Bloomberg, ученые предполагают, что новый штамм мутировал в организме человека с ослабленным иммунитетом. Такая ситуация возникает при иммунодефиците у пациентов с ВИЧ/СПИДом, которые не проходят иммунозаместительную терапию. Между тем в ЮАР фиксируют один из самых высоких уровней заболевания этой болезнью.

Эксперты организации заявляют, что новый штамм более заразен, при чем риск повторного заболевания – выше, чем у других. Поэтому опубликовано обращение к руководителям стран по поводу новых мер безопасности:

— усилить наблюдение за диагностикой, что лучше понять, какие штаммы циркулируют на какой территории;

— добавить выявленные последовательности генома в общедоступные базы;

— сообщать ВОЗ об обнаруженных случаях нового штамма;

— по возможности совместно со специалистами организации проводить полевые исследования, чтобы лучше понять влияние штамма на развитие эпидемии и определить лучшие средства диагностики.

О том. какие меры приняли Великобритания и Израиль для защиты от Omnicon, издание "Комментарии" публиковало соответствующую информацию ранее

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!