Чем постковидный синдром у детей отличается от взрослых

BTC/USD
47492.80
ETH/USD
3446.32
LTC/USD
181.16
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
31.75
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
Австралийские исследователи доказали, что постковидный синдром у детей и подростков отличается от взрослого. По результатам исследований, этот период редко длится больше 12 недель. Статья ученых опубликована в Pediatric Infectious Disease Journal. 14 активных центров программы иммунизации (IMPACT), которые представляют 90% коек педиатрической помощи в Канаде, проводили активное наблюдение за госпитализациями и осложнениями, связанными с коронавирусом.
Постковидный синдром у детей, фото с открытых источников
В рамках исследований изучили здоровье 19,4 тысячи детей, которые сообщили о стойких симптомах после перенесенного COVID-19 и пришли к итогам.
После острой фазы COVID-19 присутствуют симптомы, зарегистрированные на протяжении от четырех до 12 недель:
- головная боль;
- постоянная усталость;
- нарушения сна;
- трудности с концентрацией и боли в области живота.
Симптомы не наблюдались на протяжении более 12 недель. Вместе с тем ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований. Причина в том, что сейчас невозможно увидеть разницу в протекании синдрома между переболевшими COVID-19 и перенесшими его бессимптомно. Также большинство результатов исследований полагаются на опрос детей и родителей, не проверяют их лично. Многие симптомы постковидного синдрома было трудно отличить от непрямых эффектов пандемии, сетуют ученые.
Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей, что ученые выяснили причину тяжелого течения коронавируса. В более чем 60% госпитализированных с COVID-19 выявили антицитокиновые аутоантител.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости