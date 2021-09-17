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Чем постковидный синдром у детей отличается от взрослых

Ученые доказали, что длительность постковидного синдрома у детей составляет не более 12 недель

сегодня, 17:55
Автор:

Хмільовська Інна

Австралийские исследователи доказали, что постковидный синдром у детей и подростков отличается от взрослого. По результатам исследований, этот период редко длится больше 12 недель. Статья ученых опубликована в Pediatric Infectious Disease Journal. 14 активных центров программы иммунизации (IMPACT), которые представляют 90% коек педиатрической помощи в Канаде, проводили активное наблюдение за госпитализациями и осложнениями, связанными с коронавирусом. 

Чем постковидный синдром у детей отличается от взрослых

Постковидный синдром у детей, фото с открытых источников

В рамках исследований изучили здоровье 19,4 тысячи детей, которые сообщили о стойких симптомах после перенесенного COVID-19 и пришли к итогам.

После острой фазы COVID-19 присутствуют симптомы, зарегистрированные на протяжении от четырех до 12 недель:

- головная боль;

- постоянная усталость;

- нарушения сна;

- трудности с концентрацией и боли в области живота.

Симптомы не наблюдались на протяжении более 12 недель. Вместе с тем ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований. Причина в том, что сейчас невозможно увидеть разницу в протекании синдрома между переболевшими COVID-19 и перенесшими его бессимптомно. Также большинство результатов исследований полагаются на опрос детей и родителей, не проверяют их лично. Многие симптомы постковидного синдрома было трудно отличить от непрямых эффектов пандемии, сетуют ученые.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей, что ученые выяснили причину тяжелого течения коронавируса В более чем 60% госпитализированных с COVID-19 выявили антицитокиновые аутоантител.


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Источник: https://journals.lww.com/pidj/Fulltext/2012/09000/The_Effect_of_Funded_Varicella_Immunization.23.aspx
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