Человечеству грозит "Болезнь Х", которая в 20 раз может быть смертоноснее COVID

На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудят гипотетически возможную пандемию из-за "Болезни Х". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в программу Всемирного экономического форума. Обсуждение важной темы должно состояться в среду, 17 января.

Смертоносная болезнь Х. Фото: из открытых источников

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "Болезнь X" может привести к 20 раз большему количеству смертельных случаев, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия нужны, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным будущим вызовам", — отмечается в программе.

Стоит отметить, "Болезнь Х" является гипотетической угрозой. Это название, которое используется среди ученых для поощрения разработки контрмер, в том же числе вакцин и тестов, которые могут быть применены в случае будущей вспышки.

В ноябре 2022 года ВОЗ составила более 300 ученых для изучения "неизвестного патогена, который может вызвать серьезную международную эпидемию". В частности, считается, что смертность от патогена в 20 раз может превысить показатели COVID-19.

Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан заявил об обнаружении пробелов в знаниях не только относительно "Болезни X", но и ряда вирусов и патогенов, определенных как приоритетные.

Среди приоритетных вирусов эксперты называют COVID-19, геморрагическую лихорадку Крым-Конго, Эболу, Марбург, лихорадку Ласса, восточный респираторный синдром (СРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТГРС), Нипах, лихорадку Рифт-Валли и Зика.

Генеральный директор Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям Ричард Гетчетт заявил, что "Болезнь X" – это то, к чему следует подготовиться.

В статье 2021 года, опубликованной в Cambridge University Press, гипотетическая вспышка болезни X сравнивается с другими неожиданными инфекционными заболеваниями, которые застали медицинский мир врасплох.

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