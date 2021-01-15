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Чего не стоит делать перед ПЦР-тестированием на коронавирус

Несколько простых правил помогут результатам ПЦР-тестирование быть максимально точными

сегодня, 14:39
Автор:

Вечканова Елена

Существуют определенные правила, которые стоит брать во внимание, если собрались делать ПЛР-тестирование на коронавирус. Дабы на точность результата не влияли никакие посторонние факторы, Центр общественного здоровья Украины напомнил порядок действий перед сдачей анализов.

Чего не стоит делать перед ПЦР-тестированием на коронавирус

От соблюдения правил зависит точность результата ПЛР-теста. Фото: Алексей Майшев

Самое первое и главное — ПЛР-тест лучше всего проходить утром, сразу после того, как проснулись.

Если это не получается выполнить, то проконтролируйте выполнение иных правил.

За шесть часов до прохождения ПЛР-тестирование не следует:

• употреблять медикаменты, орошающие ротоглотку;

• использовать любые лекарства для рассасывания.

За три-четыре часа перед тестом откажитесь от:

• жевательной резинки или конфет;

• чистки зубов, полоскания рта и горла;

• еды и питья;

• курения.

Чего не стоит делать перед ПЦР-тестированием на коронавирус - фото 2

Таким образом, ПЛР-тест, мазок для которого берется из носа и рта пациента, будет максимально точен в своих результатах.

Ранее "Комментарии" исследовали, какие тесты на коронавирус могут ошибаться и какие тестирование лучше делать. Так, по мнению врача-эпидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерины Сояк, лучше всего доверять ПЛР- или ИФА-тестированию. Хотя даже среди ПЛР-анализов есть 25% вероятность получить ложноотрицательный результат на коронавирус.

Также на портале можно узнать, почему в Украине на пунктах пропуска из временно оккупированных территорий начнут заменять двухнедельный карантин тестированием. При этом всем использовать собираются экспресс-тесты. Уже вскоре первые партии бесплатных тестов прибудут в Херсонскую, Донецкую и Луганскую области. 


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Источник: https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2562357320555647?__cft__[0]=AZWDSriJ4p69i6k3OuTTJkltabS_MmL3u5TdWHEcs9HTJzHvWAcLgnNW0N9DbAs1QG01jJDWtspFclv2n-3fwzolZb9RhcpBwGdR6tTa6P03zb73-QfQUv91MDU0lc43CjpYtOi4KAkN1Qms1wHGTYjd&__tn__=%2CO%2CP-R
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