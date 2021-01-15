Чего не стоит делать перед ПЦР-тестированием на коронавирус

Язык
Coinspot 15.01.2021
BTC/USD
37487.72
ETH/USD
1213.21
LTC/USD
147.14
НБУ 15.01.2021
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Существуют определенные правила, которые стоит брать
во внимание, если собрались делать ПЛР-тестирование на коронавирус. Дабы на
точность результата не влияли никакие посторонние факторы, Центр общественного здоровья
Украины напомнил порядок действий перед сдачей анализов.
От соблюдения правил зависит точность результата ПЛР-теста. Фото: Алексей Майшев
Самое первое и главное — ПЛР-тест лучше всего
проходить утром, сразу после того, как проснулись.
Если это не получается выполнить, то проконтролируйте выполнение
иных правил.
За шесть часов до прохождения ПЛР-тестирование не
следует:
• употреблять медикаменты, орошающие ротоглотку;
• использовать любые лекарства для рассасывания.
За три-четыре часа перед тестом откажитесь от:
• жевательной резинки или конфет;
• чистки зубов, полоскания рта и горла;
• еды и питья;
• курения.
Таким образом, ПЛР-тест, мазок для которого берется из
носа и рта пациента, будет максимально точен в своих результатах.
Ранее "Комментарии" исследовали, какие тесты на коронавирус могут ошибаться и какие тестирование лучше делать. Так, по мнению
врача-эпидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю
Екатерины Сояк, лучше всего доверять ПЛР- или ИФА-тестированию. Хотя даже среди
ПЛР-анализов есть 25% вероятность получить ложноотрицательный результат на коронавирус.
Также на портале можно узнать, почему в Украине на пунктах пропуска из временно оккупированных территорий начнут заменять двухнедельный карантин тестированием. При этом всем использовать собираются
экспресс-тесты. Уже вскоре первые партии бесплатных тестов прибудут в
Херсонскую, Донецкую и Луганскую области.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости