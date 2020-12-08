Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайен, сообщает NBC.

Будет ли вакцинация принудительной - ВОЗ. Фото: 24tv.ua

Главная задача, которая сейчас стоит перед правительством — это формирование доверия граждан к вакцинации. Кейт О'Брайен предполагает, что в ряде стран может быть сложная эпидемиологическая ситуация, по которой власть и медицинские учреждения будут настаивать на обязательной вакцинации, но ВОЗ не рекомендует к этому прибегать.

Директор отдела ВОЗ заявила, что обязательные прививки уместны только среди небольшой группы людей, которые имеют наибольший риск заразиться коронавирусом. Таким образом власти могут настаивать на вакцинации медицинских работников, которые непосредственно работают с больными COVID-19.

Данное мнение поддержал и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан. Он добавил, что население нужно не заставлять делать прививки, а доказать, что препарат действительно безопасен и необходим. Люди сами должны решать, вакцинироваться или нет.

Напоминаем, что глава Всемирной организации здравоохранения дал несколько рекомендаций, как безопасно встретить новогодние праздники. Прежде всего необходимо помнить о средствах личной безопасности, избегать толпы, не подвергать опасности близких и родных людей.

Также сайт "Комментарии" ранее писал об опасных симптомах коронавируса. По словам врача Тараса Жиравецкого, большую угрозу могут скрывать длительная слабость, одышка и постоянная высокая температура, которая не снижается до 5-6 дня.

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