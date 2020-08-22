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Главная Новости Общество медицина Будет как в Италии: Зеленский о второй волне COVID-19
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Будет как в Италии: Зеленский о второй волне COVID-19

По словам Зеленского, в некоторых областях Украины больницы заполнены более чем на 50%

сегодня, 18:11
Автор:

Таисия Ерохина

Сфера здравоохранения Украины не справится с мощной второй волной COVID-19. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал 22 августа в интервью "Украине 24".

Как заявил гарант, коронавирусная эпидемия в нашей стране показала, что в Украине действительно есть медики-профессионалы и в наших силах возродить медицину.

Будет как в Италии: Зеленский о второй волне COVID-19

"Там, где мы можем, мы поддержим медиков, и финансово, и технически. Но надо довести до конца реформу здравоохранения, чтобы в Украине были не только профессионалы, но и условия для этих профессионалов", - считает президент.

Из-за коронавируса, отмечает глава государства, Украина понесла значительные экономические потери.

Кроме того, Зеленский не с оптимизмом оценивает вероятность второй волны заболеваемости в стране. По его словам, сейчас в некоторых регионах больницы заполнены более чем на половину.

"Это очень опасно, - говорит президент. - По заполненности нашей техники - все есть. Но не выдержит количество коек любое, и не выдержат количество специалистов ни второй, ни третьей волны коронавируса, если она будет очень мощной".

Поэтому, отметил Зеленский, может быть сценарий, подобный итальянскому.

"Если не выдержат наши медики, то будет то, что было в Италии. Все это знают. Поверьте мне, большинство европейских стран - Италия, Англия, страны Балтии - нас приветствовали, когда мы сбили первую волну. Но у нас первой волны реально не было. Она сейчас".

Как сообщалось, Зеленский признался, что его 7-летний сын переболел COVID-19.


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