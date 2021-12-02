Британские ученые: антитела защищают от нового штамма

Медицинская компания GlaxoSmithKline (GSK) в четверг, 2 декабря, сообщила, что лабораторный анализ антител COVID-19, разрабатываемый ею вместе с американским партнером Vir, показал, что антитела эффективны против нового штамма Omicron. Об этом сообщает Reuters.

Взятие анализа для обнаружения вируса - фото из открытых источников

В своем заявлении британская компания по производству лекарств отметила, что лабораторные тесты и исследования на хомяках продемонстрировали, что микс из антител сотровимаба действует против биоинженерных вирусов, и противодействуют ряду характерных мутаций варианта Omicron.

Тесты продолжаются, чтобы подтвердить результаты всех мутаций Omicron, а обновление ожидается до конца этого года.

Кроме того, британский регулятор по вопросам лекарственных средств в четверг, 2 декабря, одобрил сотровимаб, также известный под торговой маркой Xevudy, для людей с легкой и средней тяжестью COVID-19, имеющих высокий риск развития тяжелого заболевания.

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) рекомендовало использовать Xevudy как можно скорее и в течение пяти дней после появления симптомов.

Как сообщали ранее "Комментарии", из-за распространения "Омикрона" несколько стран уже ввели карантинные ограничения, в частности, Евросоюз запретил авиасообщение с Южной Африкой. Гражданам советуют по прилету из-за границы находиться на самоизоляции. Также людям рекомендуют на время воздержаться от поездок и принимать меры по защите здоровья. Эксперты из Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний предполагают, что "Омикрон" может быть более устойчивым к вакцинам.

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