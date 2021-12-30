Больницу "Феофания" откроют для всех украинцев – решение Кабмина

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Людмила Слободенюк
Информация о том, что вскоре больница "Феофания" перестанет быть медучреждением для избранных, появилась еще в начале ноября. В настоящее время Кабмин официально принял соответствующее решение, открыв двери клинического заведения каждого. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передают "Комментарии".
Больница. Фото из открытых источников
С 1 января 2022 года Правительство официально разрешает клинике "Феофания" предоставлять медицинские услуги всем украинцам не частно, а за средства бюджета. Правда, заведение начнет приоритетно лечить пациентов с инфарктами и инсультами.
Следовательно, "Феофании" правительство разрешит подписать контракт с Национальной службой здоровья Украины и получать оттуда дополнительное финансирование.
Напомним, до этого решения клиника "Феофания" специализировалась на лечении первых лиц государства и членов их семей, дипломатов, членов правительства, депутатов, а также людей, имеющих особые заслуги перед государством, например, Героев Украины, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, ветеранов, а также ученых – академиков, народных артистов и других. Сейчас сюда также направляют украинцев, освобожденных из плена. В 2008 году в больнице разрешили лечиться украинцам в частном режиме, полностью оплачивая услуги по тарифам заведения. Но теперь здесь можно будет получить медицинскую помощь за государственный счет.
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