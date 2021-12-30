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Больницу "Феофания" откроют для всех украинцев – решение Кабмина

"Феофания" больше не будет медицинским учреждением для избранной элиты – решили в Кабмине

сегодня, 11:13
Автор:

Людмила Слободенюк
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Информация о том, что вскоре больница "Феофания" перестанет быть медучреждением для избранных, появилась еще в начале ноября. В настоящее время Кабмин официально принял соответствующее решение, открыв двери клинического заведения каждого. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передают "Комментарии".

Больницу "Феофания" откроют для всех украинцев – решение Кабмина

Больница. Фото из открытых источников

С 1 января 2022 года Правительство официально разрешает клинике "Феофания" предоставлять медицинские услуги всем украинцам не частно, а за средства бюджета. Правда, заведение начнет приоритетно лечить пациентов с инфарктами и инсультами.

"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского клиническая больница "Феофания" будет доступна каждому украинцу. Обновленная "Программа медицинских гарантий" в 2022 году предусматривает, что и в "Феофанию" теперь будут госпитализировать людей с инфарктами и инсультами, согласно маршруту пациента", – пояснил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Следовательно, "Феофании" правительство разрешит подписать контракт с Национальной службой здоровья Украины и получать оттуда дополнительное финансирование.

Напомним, до этого решения клиника "Феофания" специализировалась на лечении первых лиц государства и членов их семей, дипломатов, членов правительства, депутатов, а также людей, имеющих особые заслуги перед государством, например, Героев Украины, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, ветеранов, а также ученых – академиков, народных артистов и других. Сейчас сюда также направляют украинцев, освобожденных из плена. В 2008 году в больнице разрешили лечиться украинцам в частном режиме, полностью оплачивая услуги по тарифам заведения. Но теперь здесь можно будет получить медицинскую помощь за государственный счет.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-pidtrimav-pilotnij-proekt-ta-vidkriv-likarnyu-feofaniya-dlya-vsih-ukrayinciv-viktor-lyashko
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