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Украина вся желтая: две последние области вышли из локдауна

Волынская и Запорожская области сегодня в полночь перешли в "желтую" зону карантина

сегодня, 10:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии", в Минздраве сообщили о том, что Украина входит в новый год со сравнительно стабильной ситуацией с заболеванием на коронавирус. Вспышки заболеваемости не зафиксировано ни в одном из регионов, потому сегодня последние две области, которые находились в "красной зоне", это Волынь и Запорожье, присоединились ко всем остальным регионам нашей страны, перейдя в "жёлтую зону" карантина. Следовательно, под конец 2021 года в Украине нет ни одной области, которая бы находилась в "красной зоне" карантина.

Украина вся желтая: две последние области вышли из локдауна

Карантин. Фото из открытых источников

При этом важно понимать, что "желтая зона" карантина – это не "зеленая" и в ней тоже действую строгие запреты и ограничения. Так в тех областях, которые находятся в "жёлтой зоне" запрещено проведение массовых мероприятий. Также под запретом работа кинотеатров и спортзалов. Также не должны работать заведения общепита, кроме доставки еды на дом. Но есть одно "но" — все эти запреты не действуют, если работники заведений и посетители имеют один из документов – они прошли полный курс вакцинации и у них есть ковид-сертификат, либо же они недавно переболели коронавирусом и у них есть справка о выздоровлении. 

Также, чтобы не попасть под ограничения можно иметь негативный результат теста на коронавирус, который тоже подтвердит, что вы здоровы. 

В "жёлтой зоне" карантина запрещена работа школ с пятого по одиннадцатый классы, но только в том случае, если 100% педагогического коллектива не привито против коронавируса. Если же педагоги привиты, то работа учебных заведений не останавливается.

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Источник: https://moz.gov.ua/
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