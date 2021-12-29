На фоне Омикрона в США и Украине растет количество заболевших гриппом

Центры контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения США сообщают тревожные новости о том, что американцам все чаще приходится обращаться за помощью к медикам в борьбе с гриппом. Похожая тенденция уже начинает прослеживаться ми в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Грипп. Фото: Infox.ru

В прошлом году о гриппе практически никто не вспомнил. Ведь был зафиксирован всего один летальный исход среди детей. В 2019-м году – уже было зафиксировано 199 смертей. В этом году грипп только начинает свирепствовать, но уже в США с болезнью не справилось двое детей. Уменьшение летальных случаев, по сравнению с 2019-м годом, медики объясняют двумя факторами. Первый – это карантинные ограничения с ношением защитных масок и соблюдением социальной дистанции сделали свое дело. Случаев инфицирования стало меньше. Второй фактор – коронавирус вытеснил другие вирусы. Но в этом году, рассказывают в Центре контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения США, ситуация с гриппом вновь угрожающая.

"К сожалению, случаи смерти детей – это именно то, что мы ожидаем, когда активность гриппа растет", – рассказала эксперт CDC Линетт Браммер.

Она добавила, тип вирусу, который активизировался в этом году опасен тем, что он больше всего несет опасность детям и людям преклонного возраста. Последствия болезни дают о себе знать.

Тем временем в столице Украины медики также фиксируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Больше всего болеет детское население. Но в Киеве и в целом Украине пока что ситуация контролируемая. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 38,1%. Всего зарегистрировано 14 629 больных гриппом и ОРВИ (в частности, и COVID-19), проинформировали в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава.

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