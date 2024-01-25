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"Болезнь Х": в Минздраве рассказали, что самое страшное в этом недуге

Виктор Ляшко высказался о "Болезни Х"

сегодня, 16:05
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Кравцев Сергей
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Термином "Болезнь Х" медики называют потенциальную угрозу, которую ученые в мире совместно пытаются заранее спрогнозировать для подготовки ресурсов для сохранения здоровья и жизни людей. В настоящее время такой угрозой является устойчивость к антибиотикам. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Болезнь Х": в Минздраве рассказали, что самое страшное в этом недуге

Виктор Ляшко. Фото: из открытых источников

Отмечается, что одна из самых больших глобальных угроз человечества является устойчивость к антибиотикам – то есть, когда существующее лекарство перестает действовать.

Так, в 2019 году почти 5 миллионов смертей были связаны с антибиотикорезистентностью, более миллиона смертей были непосредственно вызваны ею.

"Чтобы противостоять этой угрозе, только за последние 2,5 года количество бактериологических лабораторий увеличилось в Украине вдвое — с 37 до 69, усилен дозорный эпиднадзор за антимикробной резистентностью (в том числе у раненых во время войны)", — говорится в сообщении.

Также в Минздраве рассказали, что в Украине действует Национальная вирусологическая референс-лаборатория ЦОС и Одесская субрегиональная лаборатория, имеющая аккредитацию ВОЗ. Их деятельность отвечает наивысшему уровню эффективности и качества по международным стандартам.

Кроме того, Минздрав тесно сотрудничает с ВОЗ, Центрами контроля и профилактики болезней Европы и США, Генеральным директоратом Еврокомиссии по готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения и реагирования на них (HERA).

В министерстве добавляют, что ранее пандемия COVID-19 также была "болезнью Х", и тогда "каждая страна сделала выводы относительно своих систем здравоохранения и важности международного сотрудничества, обмена данными, технологиями и инновациями".

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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/hvoroba-h-ukraina-e-chastinoju-globalnogo-mehanizmu-reaguvannja-na-potencijni-zagrozi-
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