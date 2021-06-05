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Главная Новости Общество медицина Более заразный: в Австралии обнаружили новый штамм COVID-19
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Более заразный: в Австралии обнаружили новый штамм COVID-19

В Австралии обнаружили новый тип коронавирусной инфекции

сегодня, 10:52
Автор:

Денис Подставной

В Австралии обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. 

Более заразный: в Австралии обнаружили новый штамм COVID-19

В Австралии обнаружили новый штамм коронавируса. Фото из открытых источников

В штате Виктория, что в Австралии, была выявлена новая мутация коронавируса-Delta. По заявлению властей штата, новый вид коронавируса является более заразным, чем "индийский" штамм. Власти переживают, чтобы в связи с этим в регионе не образовался всплеск заболеваемости. 

Как стало известно, новая мутация Delta была выявлена у двух членов семьи, которые несколько недель назад посещали соседний штат Новый Уэльс (предположительно, будучи уже зараженными). Также известно, что инфицированные посещали там несколько туристических мест. 

На данный момент усилия медиков направлены на то, чтобы обследовать всех жителей этих австралийских регионов, с которыми контактировали зараженные. Также брошены сили на то, чтобы установить происхождение нового штамма. 

Главный санитарный врач штата Виктория Бретт Саттон заявила, что существует вероятность того, что в Южном Уэльсе теперь есть зараженные новым штаммом вируса. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине может появиться новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом рассказал преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимира Курпита. Новый штамм может появиться при определенных условиях.  Более подробно читайте в нашей статье. 

Также издание информировало о том, что Польша проведет лотерею среди граждан, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Таким образом власти решили мотивировать граждан делать прививки против COVID-19. Счастливчик, который сделал прививку, может выиграть деньги, машину и физические  подарки.







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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australias-victoria-posts-slight-rise-covid-19-cases-2021-06-03/
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