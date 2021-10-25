Безопасность вакцинации от COVID-19: новые холодильники от ЮНИСЕФ

Минздрав сообщает о масштабном обновлении холодильного оборудования, используемого для перевозки и временного хранения вакцин.

Охлаждающее оборудование ЮНИСЕФ - фото Facebook Минздрав

Организация USAID (Агентство США по международному развитию) предоставляет Украине 2,8 млн долл. для того, чтобы ЮНИСЕФ имел возможность закупить оборудование пассивного охлаждения. Это оборудование преквалифицированно ВООЗ (то есть получило положительное заключение о качестве) и гарантирует безопасность вакцин от COVID-19, которые поступают в пункты вакцинации в разных регионах Украины.

Боксы, предоставленные ЮНИСЕФ, оборудованы двумя термологамы — внешним и внутренним, благодаря чему врач имеет возможность мониторить температуру внутри контейнера. Устройства предназначены для работы в полевых условиях, они гарантируют 100% соблюдение температурного режима для сохранения препаратов, рассказали на брифинге, посвященном системному обновлению оборудования для вакцинации. Новое оснащение ускорит логистические процессы, так как резко возросло количество пунктов прививок (с 2,5 тыс. до 3,1 тыс.) и возросло количество желающих прививаться в самых отдаленных уголках Украины. Устройства будут распределяться по областям в зависимости от существующих заявок.

Планируется доставить в Украину термоконтейнеры (5643 шт.), термосумки (8100 шт., из них — 2700 шт. уже получены 30 сентября 2021 г.), хладоэлементы (197730 шт.), устройства для мониторинга температуры (27 486 шт.) . Чтобы гарантировать сохранение вакцины, в термосумках поддерживается температура от 2 до 8 °C. То есть они предназначены для доставки в пункты вакцинации и для быстрого использования готовых препаратов. Их не будут использовать для длительного хранения средств, требующих сверхнизких температур: от -80 до -60 ° C для Comirnaty/Pfizer-BioNTech) или от -25 до -15 ° C Spikevax/Moderna.

Джеймс Хоуп, директор Миссии USAID в Украине, отметил:

"Это инвестиция в развитие цепочки систем охлаждения в Украине поможет обеспечить надлежащие температурные условия транспортировки вакцин и их хранение в учреждениях, проводящих вакцинацию. Благодаря этому украинцы получат лучший доступ к безопасным и качественным вакцин против COVID-19, а также произойдет укрепление национальной системы иммунизации".

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