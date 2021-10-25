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Украинцы массово штурмуют пункты вакцинации в «красных» и «оранжевых» зонах

Из-за скопления людей в пунктах вакцинации заболеваемость COVID-19 может резко подскочить

сегодня, 08:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Власть допустила серьезную ошибку, когда вместо того, чтобы заниматься пиаром вакцинации, занималась пиаром президентской программы "Большое строительство". В итоге в стране снова вспышка заболеваемости коронавирусом, государство все больше погружается в "красную" карантинную зону и украинцам ничего другого теперь не остается, кроме как в спешке и впопыхах вакцинироваться. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт, историк Виктор Таран.

Украинцы массово штурмуют пункты вакцинации в «красных» и «оранжевых» зонах

Вакцинация. Фото из открытых источников

"Наблюдаю, как последние дни украинцы массово штурмуют пункты вакцинации в "красных" и "оранжевых" зонах. Сумы, Мариуполь, Киев – далеко не полный перечень городов, где люди в очередях и давке пытаются вакцинироваться. Боюсь, что после такой бестолковой организации нас ждет очередной всплеск заболевания коронавирусом", – отметил Виктор Таран.

Эксперт добавляет, обидно, что все можно было сделать красиво и организованно. Если бы власть вместо того, чтобы пиарить президентскую программу "Большое строительство" последние месяцы пропагандировала "вакцинацию". Изначально было же понятно, что, если ничего не предпринимать заблаговременно, если не усиливать карантинные меры и требования всем обязательно вакцинироваться, то новой вспышки болезни не избежать. Но, к сожалению личный пиар и желание рейтингов победили здравый смысл. И сейчас власть на фоне новых жертв и провалившейся вакцинации получает колоссальный контрпиар и падение рейтингов.

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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158686228726859
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