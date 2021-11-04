Автор законопроекта Инна Совсун рассказала, почему кислородные станции важны

Верховная Рада приняла законопроект от 29.04.2021 №5460 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по увеличению расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций". "За" проголосовало 336 депутатов. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".



Закон должен реализовать Минздрав, фото из открытых источников





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© Comments.ua Речь идет о законопроекте от 29.04.2021 N 5460 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций".Источник: https://politics.comments.ua/ru/news/domestic-policy/nestacha-kisnyu-v-12-oblastyah-ta-novi-obmezhennya-dlya-nardepiv-scho-obgovorili-na-pozachergovomu-zasidanni- 687163.html © Comments.ua

Автор законопроекта Инна Совсун, народный депутат партии "Голос", после принятия законопроекта рассказала, почему кислородные концентраторы так эффективны и будут помогать обеспечивать кислородом больных в больницах.



Закон предусматривает выделение 800 млн гривен из бюджета Министерству здравоохранения на реализацию проекта по обеспечению концентраторами больниц.

"Законопроект был принят из-за большой настойчивости оппозиции. Мы видели, что сегодня, когда законопроект уже стоял в повестке дня, власти пытались сделать все, чтобы оттянуть его рассмотрение к вечеру. Из-за настойчивости оппозиции был изменен порядок рассмотрения законопроектов в повестке дня и рассмотрен этот законопроект. Очень досадно, что мы голосуем за него только сейчас, но лучше сегодня, чем еще через полгода, потому что проблема с кислородом у нас не решится так просто, но решение, которое предложено этим законопроектом, является более устойчивым, чем любые другие действия. до этого делала власть", — подчеркнула народный депутат.

Также автор документа объяснила, в чем принципиальное отличие кислородной станции от завоза кислорода в баллонах.

"Больница перестает зависеть от внешних поставок кислорода. Не нужно переживать, будут ли работать заводы по снабжению кислородом. Станция генерирует кислород из воздуха. Те больницы, которые смогли установить станции раньше, уже почувствовали эти преимущества. Мне хочется верить, что Минздрав сможет реализовать закон. поставить станции во всех больницах", — добавила Совсун.

На заседании парламента депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов предлагал Виктору Ляшко предоставить лицензию на технический кислород, производимый предприятиями Украины.



В эфире программы "Парламент сегодня" Павел Фролов, народный депутат фракции "Слуга народа", рассказал, что на кислородные станции в 2021 году выделяли 1,2 млрд грн и еще 400 млн грн. Депутат объяснил, что проблема в том, что потребности одного больного штаммом "Дельта" в кислороде выросли в 5-6 раз.



В больницах Одессы уже запускают кислородные станции. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета. В городе установили четвертую станцию, которая выпускает 50 куб.м кислорода в час. После чего со станции подключена система централизованной подачи кислорода в городскую больницу №10.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине зафиксирован антирекорд по количеству заболевших.



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