Автор законопроекта Инна Совсун рассказала, почему кислородные станции важны

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Козлова Альбіна
Верховная Рада приняла законопроект от 29.04.2021 №5460 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по увеличению расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций". "За" проголосовало 336 депутатов. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".
Закон должен реализовать Минздрав, фото из открытых источников
Автор законопроекта Инна Совсун, народный депутат партии "Голос", после принятия законопроекта рассказала, почему кислородные концентраторы так эффективны и будут помогать обеспечивать кислородом больных в больницах.
Закон предусматривает выделение 800 млн гривен из бюджета Министерству здравоохранения на реализацию проекта по обеспечению концентраторами больниц.
Также автор документа объяснила, в чем принципиальное отличие кислородной станции от завоза кислорода в баллонах.
На заседании парламента депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов предлагал Виктору Ляшко предоставить лицензию на технический кислород, производимый предприятиями Украины.
В эфире программы "Парламент сегодня" Павел Фролов, народный депутат фракции "Слуга народа", рассказал, что на кислородные станции в 2021 году выделяли 1,2 млрд грн и еще 400 млн грн. Депутат объяснил, что проблема в том, что потребности одного больного штаммом "Дельта" в кислороде выросли в 5-6 раз.
В больницах Одессы уже запускают кислородные станции. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета. В городе установили четвертую станцию, которая выпускает 50 куб.м кислорода в час. После чего со станции подключена система централизованной подачи кислорода в городскую больницу №10.
Как сообщал портал "Комментарии", в Украине зафиксирован антирекорд по количеству заболевших.
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