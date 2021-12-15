logo

BTC/USD

48445.22

ETH/USD

3877.09

LTC/USD

151.15

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Антибиотики при коронавирусе: Комаровский высказал свое мнение
commentss НОВОСТИ Все новости

Антибиотики при коронавирусе: Комаровский высказал свое мнение

Перед тем, как назначать те или иные препараты для лечения доктору нужно определиться с диагнозом

сегодня, 10:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Показанием для назначения антибиотиков есть обнаружение бактериальной инфекции. Самый известный педиатр страны, заслуженный врач Украины Евгений Комаровский рассказал, как можно понять, что воспалительные процессы при коронавирусе начали прогрессировать. Доктор указал на один важный нюанс. Как передает издание "Комментарии", информацию об этом Комаровский опубликовал на своем официальном сайте.

Антибиотики при коронавирусе: Комаровский высказал свое мнение

Евгений Комаровский. Фото: из открытых источников

Евгений Комаровский обратил внимание на то, что вирусную инфекцию антибиотиками лечить нельзя, а вот бактериальную – даже необходимо. Но перед тем, как назначать те или иные препараты для лечения доктору нужно определиться с диагнозом, чего сделать без взятия анализов невозможно. В этой ситуации клинический анализ крови – самый проверенный анализ.

Комаровский рассказал, после этого анализа доктор увидит уровень лейкоцитов, лейкоцитарную формулу. Далее медик может провести соотношение лимфоцитов и нейтрофилов. Это соотношение лучше проводить в динамике, оценивая, какие показатели были день-два назад и, к примеру, сегодня. Формула крови может показать, какой уровень лейкоцитов был вчера, какой сегодня и так далее. Понимая, какая можно понять – болезнь прогрессирует или же нет.

Доктор подчеркнул, после таких анализов врач сможет понимать, как дальше двигаться и какие препараты назначать.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евгений Комаровский назвал симптом, когда медлить больше нельзя и нужно срочно обращаться за помощью к медикам. Это тот случай, когда медлить нельзя и домашнее самолечение может только лишь навредить.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://komarovskiy.net/faq/kakoj-analiz-sdelat-chtoby-uznat-prisoedinilas-bakterialnaya-infekciya-ili-net.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!