Антибиотики при коронавирусе: Комаровский высказал свое мнение

Показанием для назначения антибиотиков есть обнаружение бактериальной инфекции. Самый известный педиатр страны, заслуженный врач Украины Евгений Комаровский рассказал, как можно понять, что воспалительные процессы при коронавирусе начали прогрессировать. Доктор указал на один важный нюанс. Как передает издание "Комментарии", информацию об этом Комаровский опубликовал на своем официальном сайте.

Евгений Комаровский. Фото: из открытых источников

Евгений Комаровский обратил внимание на то, что вирусную инфекцию антибиотиками лечить нельзя, а вот бактериальную – даже необходимо. Но перед тем, как назначать те или иные препараты для лечения доктору нужно определиться с диагнозом, чего сделать без взятия анализов невозможно. В этой ситуации клинический анализ крови – самый проверенный анализ.

Комаровский рассказал, после этого анализа доктор увидит уровень лейкоцитов, лейкоцитарную формулу. Далее медик может провести соотношение лимфоцитов и нейтрофилов. Это соотношение лучше проводить в динамике, оценивая, какие показатели были день-два назад и, к примеру, сегодня. Формула крови может показать, какой уровень лейкоцитов был вчера, какой сегодня и так далее. Понимая, какая можно понять – болезнь прогрессирует или же нет.

Доктор подчеркнул, после таких анализов врач сможет понимать, как дальше двигаться и какие препараты назначать.

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