Американский врач назвал препараты, опасные при COVID-19

Коронавирусная инфекция может протекать у каждого человека по-разному, исходя из индивидуальных особенностей организма и сопутствующих заболеваний. Но есть препараты, которые не стоит использовать при лечении, чтобы еще больше не навредить здоровью.

какие препараты опасны при коронавирусе / фото: Pexels

Американский специалист Джошуа Шаффцин отметил, что при заболевании COVID-19 не стоит использовать антидиарейные средства с лоперамидом, которые подавляют перистальтику кишечника. В результаты его воздействия робота органа замедляется, а это мешает очищению организма от токсинов и бактерий. Врач советует людям с коронавирусом, у которых возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом, пить больше воды и не препятствовать естественному процессу.

Еще по словам Шаффцина, при лечении вируса не желательно использовать ингаляторы, если у вас нет астмы, потому что они могут навредить роботе сердца. Он объяснил, что любые средства, содержащие в своем составе фенилэфрин, могут навредить сердечно-сосудистой системе, потому что закупоривают кровеносные сосуды в носу, снижая кровоток.

Напомним, что у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут быть нарушения пищеварения — боли в животе, диарея и анорексия. Также среди жалоб пациентов отмечается плохой сон, тревожность, ухудшение мыслительных способностей и памяти

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые обнаружили природное средство, которое помогает при коронавирусной инфекции. Оказалось, что это глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки (травянистое растение) — она обладает нейтрализующим эффектом.

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