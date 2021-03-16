Американская компания Moderna начала тестировать Covid-вакцину на детях

Американская биотехнологическая компания Moderna приступила к тестированию собственной вакцины от коронавируса на детях. Фаза 2/3 испытаний препарата mRNA-1273 проводится на детях в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании 16 марта.

В ходе исследования предполагается оценить безопасность, переносимость, реактогенность и эффективность двух доз вакцины mRNA-1273, вводимых с интервалом в 28 дней.

Планируется, что в исследовании примут участие около 6 750 детей в Соединенных Штатах и Канаде в возрасте от 6 месяцев до 12 лет.

В ходе первого этапа участники исследования в возрасте от двух до 12 лет получат одну из двух дозировок (50 или 100 мкг), участники в возрасте от шести месяцев до двух лет получат препарат в трех дозировках (25, 50 и 100 мкг).

Потом будет проведен промежуточный анализ, чтобы выявить, какая дозировка будет использоваться на втором этапе исследования с контролем плацебо. После второй прививки за участниками исследования будет вестись наблюдение в течение 12 месяцев.

Отметим, что в декабре Moderna приступила к испытаниям вакцины от Covid-19 в США среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В компании планируют собрать информацию весной 2021 года. Также сообщается, что в США вакцину Moderna разрешено использовать для граждан в возрасте от 18 лет.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, полностью безопасна. Также Степанов отметил, что уже вакцинировал своих родителей этим препаратом.