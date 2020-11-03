Женщина решила завести 300 любовников, потому что ее муж был "слишком занят"

История началась с того, что одна жительница Китая решила, что проживает слишком скучную жизнь. Осознав это, женщина сразу же захотела исправить ситуацию, но выбрала довольно неординарный способ.

Китаянка завела 300 любовников. Фото: unsplash

Так, она начала знакомиться и встречаться с мужчинами на протяжении трех лет. Как выяснилось потом, за это время уже набралось около 300 партнеров. Стоит также отметить, что претенденты на сердце дамы не только помогали скрасить одинокие вечера, но также помогали ей материально.

Но, как оказалось, количество любовников китаянки – это не самое удивительное в этой истории. Все это время у нее был муж, с которым она состояла в официальном браке, и двое детей. Но наличие детей было женщине только на руку, ведь она постоянно жаловалась своим ухажёрам, что осталась с детьми одна и ей совершенно некому помочь.

Вся правда раскрылась только этим летом, когда очередной избранник решил узнать побольше информации о своей возлюбленной. Тогда же и стало известно, что у нее есть муж и дети. Чжан (так зовут этого мужчину) решил, что будет справедливо обратиться в такой ситуации к сотрудникам полиции, что он и сделал.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, женщина 10 раз выходила замуж и каждый раз совершала одну и ту же ошибку. В эфире ток-шоу Dr Phil предпринимательница из Америки честно рассказала о всех отношениях с мужчинами, которые были в ее жизни. Кэсси поделилась, что десять раз была замужем, но всегда брак заканчивался разводом. Она не могла понять, почему так происходило, ведь всегда выходила замуж по любви и никогда не шла под венец из-за денег.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!